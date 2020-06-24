محافظ حفر الباطن يدشن تطوير وتوسعة وحدة العناية المركزة بمستشفى الملك خالد

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دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى الملك خالد بحضور مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن الأستاذ ناصر الصافي حيث استمع سموه لشرح موجز من مدير الشؤون الصحية على مكونات وحدة العناية المركزة وزيادة السعة السريرية من 16 سريراً إلى 20 سريراً إضافياً ليصل عدد الاسرة إلى 36 سريراً ، مزودة بأحدث الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي وأجهزة انعاش القلب ، وأجهزة مراقبة المريض، وغرف سالبة الضغط وتعتبر نقلة نوعية ومهمة في القطاع الصحي بالمحافظة مما يعزز من قدرة المستشفى على الأداء في تقديم الخدمات للمرضى.

وقدم سمو الأمير منصور بن محمد آل سعود خالص الشكر والتقدير لأبطال صحة حفر الباطن مثمنًا جهود الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية والفنية على ما يقومون به من جهود جبارة ومتواصلة في تعزيز كافة الإجراءات والاحترازات الوقائية والعلاجية لمواجهة فيروس كورونا المستجد”COVID-19″ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – والتي تؤكد عناية ولاة الأمر بصحة أبناء الوطن والمقيمين للحفاظ على صحتهم والارتقاء بالخدمات الصحية في شتى أنحاء المملكة ، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء.

من جهته قدم مدير الشؤون الصحية الأستاذ ناصر الصافي الشكر والتقدير لسمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود على رعايته الكريمة لتدشين وحدة العناية المركزة في ظل ما يحظى به القطاع الصحي بالمحافظة من دعم واهتمام من حكومتنا الرشيدة وبمتابعة مستمرة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي النائب الأستاذ فهد الجلاجل ، مشيرًا إلى أن عدد أسرة العناية المركزة في مستشفيات الوزارة بحفر الباطن بلغت 65 سريراً، مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ومدعمة بكوادر طبية مؤهلة للتعامل مع الحالات الطبية الحرجة مما سيسهم في تعزيز السعة السريرية لأقسام العناية المركزة بالمحافظة.

