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وزارة الرياضة ووقت اللياقة تطلقان مبادرة التدريب عبر المنصة الرقمية Fit Link

وزارة الرياضة ووقت اللياقة تطلقان مبادرة التدريب عبر المنصة الرقمية Fit Link

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وزارة الرياضة ووقت اللياقة تطلقان مبادرة التدريب عبر المنصة الرقمية Fit Link

وزارة الرياضة ووقت اللياقة تطلقان مبادرة التدريب عبر المنصة الرقمية Fit Link
http://almnatiq.net/?p=877545
المناطق _ الرياض

أطلقت وزارة الرياضة بالتعاون مع وقت اللياقة مُبادرة جديدة بعنوان Fit Link التي تهدف إلى تحفيز أفراد المجتمع لممارسة عدد من التمارين الرياضية عبر منصات رقمية، من شأنها إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية رقميًا مع مدربين محترفين، وبشكل خاص للفئات التي لا يفضل خروجها للصالات والمراكز الرياضية كصغار وكبار السن في الفترة الراهنة.وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قد وجَّه بضرورة استمرار تقديم الحصص التدريبية والتعليمية والتحفيزية لممارسة الرياضة عبر كافة الوسائل المتاحة.وتتضمن المبادرة بث حصص تدريبية يومية على حسابات وزارة الرياضة في منصتي يوتيوب وانستغرام بالتعاون مع مراكز وقت اللياقة الرياضية، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من كافة شرائح المجتمع لممارسة تمارين عامة والتواصل مع مدربين محترفين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث يُقدم لهم المدربون إرشادات وتمارين عامة يومية ترشدهم لممارسة الرياضة الصحيحة.ومن المقرر أن يتم عقد حصتين تدريبيتين مع مدربين مختصين يوميًا ، الأولى عند الساعة الخامسة عصراً على منصة يوتيوب، والحصة الثانية عند الساعة التاسعة مساءً على منصة انستغرام

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