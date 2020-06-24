الأمير فيصل بن نواف يزور فرع وزارة التجارة بالجوف ويشيد بالجهود المبذولة خلال جائحة كورونا

المناطق - الجوف

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الفرع ، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة سامي بن سعود الرويلي ومساعديه.

واستمع سموه خلال الزيارة من مدير الفرع لإيجاز عن الجهود التي قام بها فرع الوزارة في المنطقة ومحافظاتها ومتابعته للسلع الغذائية والتموينية ووفرتها مع متابعة استقرار أسعارها ، حيث تلقى الفرع 2400 بلاغ فيما نفذ الفرع أكثر من 9500 جولة رقابية ميدانية ، ورصد أسعار السلع لأكثر من 6500 قراءة ، ومصادرة وإتلاف أكثر من ثمانية طن من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

فيما اطلع سموه على تواصل الفرع مع رجال الأعمال لتذليل الصعوبات التي واجهتهم ، والجهود الأخرى التي تمت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل سلاسل الإمداد للمنطقة، وتفعيل التطبيقات والقنوات الإلكترونية خلال الجائحة حيث تم إصدار 914 سجل تجاري، وتجديد وتعديل 420 سجل، وشطب 89 سجلاً تجارياً .

ونقل سمو أمير منطقة الجوف خلال لقائه بمدير ومنسوبي فرع وزارة التجارة بالمنطقة تحيات وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجميع العاملين في فرع الوزارة بالمنطقة ومحافظاتها وما بذلوه ويبذلونه من جهود خلال هذه الجائحة ، وتعاونهم مع منظومة الجهات ذات العلاقة، للتأكد من استقرار أسواق المواد الغذائية والتموينية .

كما نوه سموه بتفعيل الوزارة للعديد من التطبيقات الإلكترونية التي ساهمت في التسهيل على المواطنين ورجال الأعمال من إنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة للحضور لفروع الوزارة ، داعياً سموه للاستفادة من تلك التطبيقات بشكل مستمر .

ودعا سموه الله أن يجنب بلادنا كل مكروه ويدفع هذا الوباء عن الجميع .

وعبر مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف سامي الرويلي عن اعتزازه بكلمات سمو أمير المنطقة ولقاء سموه بمنسوبي الفرع ، مما يشجع الجميع لبذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة ديننا وقيادتنا ووطننا العزيز .