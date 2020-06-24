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أمير الجوف يزور أمانة المنطقة ويشكرهم على الجهود والتدابير التي تمت خلال جائحة كورونا

أمير الجوف يزور أمانة المنطقة ويشكرهم على الجهود والتدابير التي تمت خلال جائحة كورونا

منطقة الجوف

أمير الجوف يزور أمانة المنطقة ويشكرهم على الجهود والتدابير التي تمت خلال جائحة كورونا

أمير الجوف يزور أمانة المنطقة ويشكرهم على الجهود والتدابير التي تمت خلال جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=877563
المناطق - الجوف

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، أمانة منطقة الجوف.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مبنى الأمانة، أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ووكلاء الأمين .
وفور وصول سموه تم عرض فلم مرئي عن جهود أمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة خلال فترة الجائحة ، إذ جرى تنفيذ 47765 جولة رقابية صحية، إلى جانب رصد 2279 مخالفة، ومصادرة 26511 كجم من المواد المنتهية ومجهولة المصدر.
وأوضح العرض أن الأمانة وبلدياتها قامت خلال فترة الجائحة حتى نهاية الماضي بتطهير 32411 موقعاً، وتعقيم وتطهير 178999
ألية ومعدة وحاوية، وتنفيذ 5466 جولة للإصحاح البيئي ، ورفع 114569 طن من النفايات.
بعد ذلك جرى استعراض الخدمات الالكترونية الرقمية ممثله بخدمة الرقابة الميدانية والتي تحقق الأهداف الوطنية للارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية والمساهمة في تحسين جودة الحياة في
مدينة سكاكا ، تماشيًا مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة ، حيث تم إصدار 1144 شهادة صحية إلكترونية ، وإنجاز 95% من المعاملات إلكترونياً .
بعد ذلك توجه سمو أمير الجوف، لغرفة العمليات التي وجه سموه قبل أيام باستمرار عملها، وتختص بسكن العمالة الوافدة ، حيث قدم أمين منطقة الجوف شرحاً موجزاً عن الأعمال التي تقوم بها الأمانة
والبلديات التابعة لها خلال جائحة كورونا والجهود المبذولة من أجل مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، إذ جرى تنفيذ 50 جولة لمساكن العمالة الوافدة وتحرير 103 مخالفات تكدس بمساكن العمال، فيم تم تسكين 1013 من العمالة بمساكن مؤقتة وحصر جميع بياناتهم ومواقعهم، وتوزيع 35000 كمامة قماشية في الأسواق والأماكن العامة ومساكن العمالة، و 5000 علبة معقم، ومائة ألف منشور توعوي.
ونقل سموه خلال لقائه بأمين المنطقة ووكلاء ومنسوبي الأمانة تحيات وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجميع العاملين في القطاع البلدي وما بذلوه ويبذلونه من جهود خلال هذه الجائحة والتدابير التي تم اتخاذها ، وتعاونهم مع منظومة الجهات ذات العلاقة، لمكافحة هذا الوباء من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في المملكة، داعياً الله -عزوجل – أن يجنب بلادنا كل مكروه ويدفع هذا الوباء عن الجميع.
من جانبه عبر أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان عن اعتزازه بزيارة سمو أمير منطقة الجوف ولقاء منسوبي الأمانة بسموه الكريم والاستماع لكلماته الداعمة والمحفزة لمزيد من العطاء والاستعداد للمرحلة القادمة للحفاظ على سلامة الجميع ، ولمواصلة التنمية في بلادنا الغالية .

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