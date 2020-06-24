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مجلس القضاء الإداري ينوِّه ببدء تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية ويعيد تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم

مجلس القضاء الإداري ينوِّه ببدء تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية ويعيد تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم

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أمير الجوف يزور أمانة المنطقة ويشكرهم على الجهود والتدابير التي تمت خلال جائحة كورونا

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مجلس القضاء الإداري ينوِّه ببدء تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية ويعيد تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم

مجلس القضاء الإداري ينوِّه ببدء تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية ويعيد تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم
http://almnatiq.net/?p=877571
المناطق - واس

عقد مجلس القضاء الإداري برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس جلسته عن بُعد عبر برنامج إدارة الإلكتروني، وذلك بمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وبين فضيلة مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن المجلس أشاد في مستهل جلسته بما حققه ديوان المظالم من تطور تقني في المجال القضائي، وبدء تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية في عموم محاكم الديوان، مشيراً إلى أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات اللازمة.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وقرر ندب مجموعة من أصحاب الفضيلة القضاة إلى عددٍ من المحاكم بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ندبِ عددٍ من أصحاب الفضيلة القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية، وأقر إعادة تسمية أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم ومساعديهم في محاكم ديوان المظالم.

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