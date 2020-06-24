احدث الأخبار

وزارة الاتصالات تطلق منصة تعليمية لتعزيز المعرفة الرقمية في التقنيات الناشئة
أبرز المواد
 وزير الداخلية يوجه بالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجالات الحد من الجريمة والأبحاث والدراسات المتعلقة بها
أبرز المواد
 مجلس القضاء الإداري ينوِّه ببدء تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية ويعيد تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم
أبرز المواد
 أمير الجوف يزور أمانة المنطقة ويشكرهم على الجهود والتدابير التي تمت خلال جائحة كورونا
منطقة الجوف
 الأمير فيصل بن نواف يزور فرع وزارة التجارة بالجوف ويشيد بالجهود المبذولة خلال جائحة كورونا
منطقة الجوف
 بن حثلين: قريبا مشروع سقيا الإبل للمحتاجين من الملاك
أبرز المواد
 وزارة الرياضة ووقت اللياقة تطلقان مبادرة التدريب عبر المنصة الرقمية Fit Link
الرياضة
 المملكة تؤكد أن محاولات المحتل الإسرائيلي ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وغور الأردن تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي
أبرز المواد
 البرلمان الفرنسي: أردوغان يقود الحرب في ليبيا إلى الجنون
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يدشن تطوير وتوسعة وحدة العناية المركزة بمستشفى الملك خالد
المنطقة الشرقية
 منظمة الصحة العالمية ترحب بقرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بأعداد محدودة جداً
أبرز المواد
 منظمة الصحة العالمية: أكثر من 9 ملايين إصابة بفيروس كورونا حتى الآن
أبرز المواد
وزارة الاتصالات تطلق منصة تعليمية لتعزيز المعرفة الرقمية في التقنيات الناشئة

وزارة الاتصالات تطلق منصة تعليمية لتعزيز المعرفة الرقمية في التقنيات الناشئة

أبرز المواد
وزير الداخلية يوجه بالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجالات الحد من الجريمة والأبحاث والدراسات المتعلقة بها

وزير الداخلية يوجه بالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجالات الحد من الجريمة والأبحاث والدراسات المتعلقة بها

أبرز المواد
مجلس القضاء الإداري ينوِّه ببدء تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية ويعيد تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم

مجلس القضاء الإداري ينوِّه ببدء تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية ويعيد تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم

أبرز المواد
أمير الجوف يزور أمانة المنطقة ويشكرهم على الجهود والتدابير التي تمت خلال جائحة كورونا

أمير الجوف يزور أمانة المنطقة ويشكرهم على الجهود والتدابير التي تمت خلال جائحة كورونا

منطقة الجوف

وزارة الاتصالات تطلق منصة تعليمية لتعزيز المعرفة الرقمية في التقنيات الناشئة

وزارة الاتصالات تطلق منصة تعليمية لتعزيز المعرفة الرقمية في التقنيات الناشئة
http://almnatiq.net/?p=877579
المناطق - واس

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم ، وشركة “أي بي أم”، منصة IBM Digital-Nation المصممة خصيصاً لتوفير مجموعة كبيرة من الدورات بمستويات مختلفة في التقنيات الناشئة وإحداث نقلة نوعية في آلية إيصال المعلومات وتوفير حلول مبتكرة وتجارب تعليمية حديثة ومتطورة ، وذلك في إطار مبادرة الوزارة التي أطلقتها في وقتٍ سابق والمعروفة بمبادرة المعرفة الرقمية «Think Tech».
وتهدف منصة IBM Digital-Nation إلى نشر المعرفة الرقمية على ثلاث مراحل بدءاً بمرحلة الاستكشاف ، ومنها إلى مرحلة الابتكار ، للوصول إلى مرحلة التهيئة لسوق العمل ، حيث تبدأ مرحلة الاستكشاف بالتعريف بالتقنيات الناشئة من خلال دورات تمهيدية تناسب الجميع بغض النظر عن مستوياتهم التقنية ، أما في مرحلة الابتكار فتطبق منهجية التفكير الإبداعي للتعرف على نماذج واقعية لحلول رقمية مبتكرة قابلة للتنفيذ ، ويمكن اجتياز هذه المرحلة من خلال عدة اختبارات قصيرة تمكّن المتعلم من الانتقال للمرحلة التي تليها ، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة تحول الأفكار التي طورت في المرحلة السابقة لحلٍ رقميٍ إبداعي وواقعي من خلال رحلة مبنية على أسس علمية وعملية تهدف لإيجاد حلول تجمع ما بين الاحتياج المجتمعي والفائدة الاقتصادية والتمكين الرقمي.
و أكّد وكيل الوزارة لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان تعزيز المعرفة الرقمية وتوفير الفرصة للشباب السعودي للاستفادة من فرص التواصل والتفاعل مع الخبرات التي تزخر بها المملكة من شركات عالمية وإمكانيات تقنية هائلة لتعزيز مهاراتهم في مجال التقنيات الناشئة ، مضيفاً بأن المنصة ستشكل فرصة لتبادل الرؤى والتعرف على المستجدات والتقنيات الناشئة والتوجهات السائدة في العالم الرقمي ، مبيناً بأنها ستسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي ، وصناعة جيل قادر على توظيف هذه التقنيات في صناعة المستقبل.
يشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل على توفير الإمكانات جميعها للقطاع في ظل الاعتماد الكلي على التقنية في تسيير الأمور كافة أثر جائحة كورونا للنهوض بمستوى الوعي الرقمي وبناء مجتمعات مهتمة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ، عاملةً على بناء شراكات قوية مع الجهات ذات الصلة بالشكل الذي يضمن تسريع الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز الأبحاث التقنية والتعليم الرقمي، ورعاية منظومتي الابتكار وريادة الأعمال الرقميين بما من شأنه ترسيخ انتقال اقتصاد المملكة إلى اقتصاد معرفي يحقق الازدهار في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

روابط ذات صلة

وزير الداخلية يوجه بالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجالات الحد من الجريمة والأبحاث والدراسات المتعلقة بها

وزير الداخلية يوجه بالاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في مجالات الحد من الجريمة والأبحاث والدراسات المتعلقة بها
مجلس القضاء الإداري ينوِّه ببدء تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية ويعيد تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم

مجلس القضاء الإداري ينوِّه ببدء تطبيق الجلسات القضائية الإلكترونية ويعيد تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم
بن حثلين: قريبا مشروع سقيا الإبل للمحتاجين من الملاك

بن حثلين: قريبا مشروع سقيا الإبل للمحتاجين من الملاك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*