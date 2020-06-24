مدني ضباء ينقذ 5 اشخاص علقوا في وادي ” غمرة ” التابع لمركز الديسة بسبب الإجهاد

المناطق-تبوك- علي العميري:

باشرت فرق الدفاع المدني بحافظة ضباء حادث إنقاذ 4 اشخاص أجانب ومواطن سعودي علقوا في وادي ” غمرة ” التابع لمركز الديسة أثناء رحلتهم الإستكشافية للمنطقة .

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري انهم تلقوا عند الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم بلاغاً يفيد بتعرض 5 أشخاص للإحتجاز بالوادي وعلى الفور تم تحريك فرق الانقاذ

وبناء على الأحداثيات المرسلة لموقع الأشخاص تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين المجموعة الأولى بوادي ” غمرة ” والمجموعة الثانية تم توجيهها لشعيب ” الهبيرة ” لضمان سرعة الوصول .

وأضاف لقد تم على أثر ذلك التوصل للأشخاص عند الساعة السادسة مساءً وعددهم 5 أشخاص أحدهم مواطن سعودي والآخرين من دول أجنبية مختلفة وهم بحالة عطش وأرهاق أثناء رحلتهم الإستكشافية للمنطقة

واشار الرائد الشمري الى أنه قد جرى إسعافهم في الموقع وتقديم الرعاية الطبية لهم من قبل الهلال الاحمر وهم بصحة جيدة والله الحمد .

