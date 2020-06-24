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خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع تواصل اجتماعاتها وأعمالها اليومية
http://almnatiq.net/?p=877590
المناطق - واس

تواصل خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة لجائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) بوزارة الدفاع اجتماعاتها وأعمالها اليومية برئاسة قائد الخلية اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي وحضور أعضاء الخلية الذين يمثلون عدداً من الجهات المعنية بوزارة الدفاع, لمناقشة أبرز المستجدات , وأهمية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من منسوبي وزارة الدفاع كافة ، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مع مراعاة التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع “البروتوكولات” الوقائية المعتمدة.
وأكدت الخلية خلال اجتماعاتها على العودة بحذر وذلك بالتقيد بلبس الكمامة وغسل أو تعقيم اليدين وعدم المصافحة وترك مسافة مترين والحد من التجمعات، ليسهم ذلك -بمشيئة الله- في تجاوز هذه الجائحة.
كما جرت متابعة جميع المبادرات التي أوصت بها الخلية والتأكد من تطبيقها لتحقيق الأهداف المنشودة لمكافحة فيروس كورونا، والإشادة بالجاهزية القائمة للقوات المسلحة في ظل هذه الجائحة من خلال آداء الواجبات المناطة بهم للحفاظ على أمن وسلامة الوطن الغالي.
يذكر أن وزارة الدفاع لديها تمثيل دائم في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد برئاسة معالي وزير الصحة التي تعنى بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا المشكلة بأمر سامٍ وتضم في عضويتها أكثر من 18 جهة حكومية تعمل بشكل يومي لمتابعة الوضع الصحي على مستوى المملكة وتقييم ما يجري من احترازات تكفل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار الفيروس .

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