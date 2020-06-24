أمير منطقة الجوف يزور فرع هيئة الهلال الأحمر ويشيد بتعامل الفرع مع الحالات خلال جائحة كورونا

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بجهود فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة وسرعة

تجاوبهم وتعاملهم مع البلاغات الواردة لغرفة العمليات ومباشرة الحالات ونقل ما يتطلب منها لمستشفيات المنطقة .

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الفرع ، مدير عام فرع الهيئة الدكتور تيمور بن شكر الله جان ومساعديه.

بعد ذلك توجه سموه لغرفة العمليات مستمعاً لشرح من مدير عام الفرع عن آلية استقبال البلاغات وكيفية التعامل معها وترحيلها للفرق الإسعافية الموجودة بمراكز محافظات المنطقة ، والجهود الأخرى التي تمت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، حيث تلقت غرفة العمليات45096 مكالمة واردة فيما تم تسجيل 6939 بلاغ ، وتمت مباشرة 6162 حالة، تم نقل 4960 حالة للمستشفيات ، وذلك من خلال 14 مركز يعمل بها 16 فرقة ، إلى جانب جهود الفرق التطوعية .

ونقل سمو أمير منطقة الجوف خلال لقائه بمدير ومنسوبي فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تحيات وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجميع العاملين في فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة ومحافظاتها وما بذلوه ويبذلونه من جهود خلال هذه الجائحة ، وتعاونهم مع منظومة الجهات ذات العلاقة .

كما أشاد سموه في التطبيقات التي أطلقتها الهيئة العامة للهلال الأحمر وساهمت في وصول الحالات الغير طارئة والحالات الإسعافية لجهاتها في طوارئ مستشفيات المنطقة ، داعياً سموه الجميع للاستفادة من التطبيقات الأمنية والصحية والخدمية ، وتحديثها .

ودعا سمو أمير منطقة الجوف الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه ، ويديم علينا نعمة الأمن والرخاء ويمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالصحة والعافية .

من جانبه أعرب مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة عن شكره لسمو الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، على هذه الزيارة وكلمات الثناء التي عبر عنها للعاملين في الفرع ، مما يزيد حماسهم وإصرارهم لمضاعفة الجهود لخدمة الدين والقيادة والوطن .