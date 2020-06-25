الولايات المتحدة تسجّل 34313 إصابة و 784 حالة وفاة بكورونا

المناطق - الرياض

سجلت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 34,313 إصابة مؤكدة و 784 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,336,615 إصابة حتى اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 121,117 حالة وفاة.