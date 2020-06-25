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الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتغلب على شيفيلد

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتغلب على شيفيلد
http://almnatiq.net/?p=877612
المناطق - الرياض

قاد الفرنسي أنتوني مارسيال فريقه مانشستر يونايتد للفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه شيفيلد يونايتد، اليوم، ضمن المرحلة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتسجيله ثلاثية تاريخية في الدقائق (7 و44 و74).
وهذه هي الثلاثية الأولى لمارسيال في مسيرته مع مانشستر يونايتد خلال 138 مباراة في الدوري، و210 مباريات إجمالاً في جميع المسابقات وفقا لمنصة “أوبتا” للإحصاءات الرياضية.
وشدد مانشستر يونايتد الخناق على تشلسي صاحب المركز الرابع آخر المقاعد المؤهلة رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما بات الفارق بينهما نقطتين (51 مقابل 49)، علما أن مباراة صعبة تنتظر تشيلسي على ملعبه غداً الخميس مع مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين والثاني حالياً.
في المقابل، فقد شيفيلد يونايتد، أمله بشكل كبير بأن يكون أحد أضلاع المربع الذهبي بتراجعه للمركز الثامن برصيد 44 نقطة.
وفي بقية المباريات، فاز إيفرتون على مضيفه نوريتش سيتي 1-صفر، وبنفس النتيجة هزم ولفرهامبتون ضيفه بورنموث، في حين تعادل نيوكاسل يونايتد مع ضيفه أستون فيلا بهدف لمثله.

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