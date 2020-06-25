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واشنطن تعلنها بوثيقة: الجيش الصيني يملك ويسيطر على هواوي

واشنطن تعلنها بوثيقة: الجيش الصيني يملك ويسيطر على هواوي
http://almnatiq.net/?p=877624

كشفت وثيقة اطلعت عليها رويترز، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلصت إلى أن شركات صينية كبرى من بينها شركة معدات الاتصالات العملاقة هواوي تكنولوجيز وشركة هيكفيجن لصناعة كاميرات المراقبة يملكها الجيش الصيني، أو يسيطر عليها، مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أميركية جديدة.

وتشمل أيضا القائمة التي تضم 20 شركة تزعم واشنطن أنها مدعومة من جيش التحرير الشعبي، شركة الصين للهواتف المحمولة وشركة الصين للاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك شركة صناعة الطيران الصينية.

وأكد مسؤول أميركي بمجال الدفاع طلب عدم نشر اسمه صحة الوثيقة، وقال إنها ارسلت إلى الكونغرس.

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