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أخيرا.. كمامة مبتكرة لكورونا لا تخفي ملامحك

أخيرا.. كمامة مبتكرة لكورونا لا تخفي ملامحك
http://almnatiq.net/?p=877638
المناطق - الرياض

مع دخول كمامات الوقاية من فيروس كورونا حياتنا اليومية، قرر رجل أعمال بلجيكي أن الوقت قد حان لإضفاء لمسة ذاتية حتى لا تختفي ملامح الوجه وراء الكمامة.

فباستخدام حجرة صغيرة لالتقاط الصور وبرنامج وتطبيق عبر الهواتف المحمولة، ينتج شارل دو بلفروا كمامات يطبع عليها صورة لملامح النصف الأسفل من وجه من سيستخدمها.

وقال لرويترز “استخدمنا الحجرة لالتقاط الصور من أجل الكمامات المصنوعة خصيصا”.

وخطرت الفكرة على بلفروا بعد أن أدت إجراءات العزل العام بسبب كوفيد-19 في بلجيكا إلى انهيار الشركة التي كان يملكها وكان تعمل في مجال تنظيم المناسبات.

وقالت فيرجيني تايس وهي أم لطفلين من مدينة جونفال خارج بروكسل “الكمامة العادية لا تحمل طابعا ذاتيا. أما بطباعة صورة وجهنا عليها فإنها تصير أكثر مرحا وألفة”.

وأضافت “نضع جميعنا الكمامات الآن ونعلم مع من نتعامل. إنها فكرة رائعة بحق”.

وبعد تقديم طلب للحصول على الكمامة، يُرسل إلى الزبائن رابط ينقلهم إلى تطبيق يتيح لهم التقاط صورة للوجه وإرسالها إلى الموقع الإلكتروني للشركة.

وبعد ذلك بأيام قليلة تصل الكمامة المطبوع عليها ملامح النصف الأسفل من الوجه إلى المستخدم عبر البريد. وقال بلفروا إن سعر هذه الكمامة يصل إلى 19.99 يورو (22.60 دولار) ويمكن غسلها واستخدامها لما يتراوح بين ثمان وعشر مرات.

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