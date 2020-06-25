احدث الأخبار

للنساء المصابات بالسكري.. دواء شائع قد يمنع الوفاة بكورونا
أبرز المواد
 تركيا.. القضاء يؤيد سجن “المرأة” التي هزت عرش أردوغان
أبرز المواد
 أخيرا.. كمامة مبتكرة لكورونا لا تخفي ملامحك
أبرز المواد
 تقرير أمريكي رسمي: تركيا مصدر للإرهابيين
أبرز المواد
 الكشف عن خبايا مشروع سري في إيران لزيادة القدرات الصاروخية
أبرز المواد
 واشنطن تعلنها بوثيقة: الجيش الصيني يملك ويسيطر على هواوي
أبرز المواد
 تركيا.. كشف مقتل ضابط مخابرات في ليبيا يهدد صحفيين بالسجن
أبرز المواد
 مرتزقة الوفاق بليبيا.. 28 ميليشيا لكل منها 50 مليون دولار شهريا
أبرز المواد
 الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتغلب على شيفيلد
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 34313 إصابة و 784 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 تحذير جدي: بريطانيا على أبواب “موجة كورونا الثانية”
أبرز المواد
 إطلاق موسم صيف السعودية “تنفس” .. 10 وجهات سياحية لاكتشاف الكنوز الطبيعية والتاريخية والثقافية بالمملكة
أبرز المواد
للنساء المصابات بالسكري.. دواء شائع قد يمنع الوفاة بكورونا

للنساء المصابات بالسكري.. دواء شائع قد يمنع الوفاة بكورونا

أبرز المواد
تركيا.. القضاء يؤيد سجن “المرأة” التي هزت عرش أردوغان

تركيا.. القضاء يؤيد سجن “المرأة” التي هزت عرش أردوغان

أبرز المواد
أخيرا.. كمامة مبتكرة لكورونا لا تخفي ملامحك

أخيرا.. كمامة مبتكرة لكورونا لا تخفي ملامحك

أبرز المواد
تقرير أمريكي رسمي: تركيا مصدر للإرهابيين

تقرير أمريكي رسمي: تركيا مصدر للإرهابيين

أبرز المواد

تركيا.. القضاء يؤيد سجن “المرأة” التي هزت عرش أردوغان

تركيا.. القضاء يؤيد سجن “المرأة” التي هزت عرش أردوغان
http://almnatiq.net/?p=877639
المناطق - الرياض

أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة التركية أنقرة حكما بالسجن على جنان كفتانجي أوغلو، المسؤولة بحزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي في إسطنبول.

وكانت كفتانجي تواجه اتهامات بـ”إهانة” الرئيس رجب طيب أردوغان والدولة التركية وممارسة “الدعاية الإرهابية”، حسب ما نقلت صحيفة “أحوال”.

وأوضح المصدر أنها تتابع بسبب سلسلة تغريدات نشرت بين 2012 و2017.

وكانت المحكمة قضت بسجن المعارضة البارزة تسع سنوات وثمانية أشهر و20 يوما، في سبتمبر 2019.

ويقول مراقبون إن القضية ضد كفتانجي بمثابة “تدخل سياسي”، مشيرين إلى أن محاكمتها تعد “محاولة لتقييد الحقوق والحريات”.

وذكرت الصحيفة التركية أنه سيكون بإمكان جنان كفتانجي استئناف القرار أمام المحكمة العليا.

وتضمنت تغريدات كفتانجي انتقادات لأردوغان على خلفية مقتل فتى عمره 14 عاما أصيب بقذيفة غاز مسيل للدموع خلال تظاهرات “متنزه جيزي” المناهضة للحكومة العام 2013.

كما تواجه اتهامات “بالدعاية للإرهاب” لنشرها تصريحات لعضو في حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يشن تمردا ضد الحكومة منذ العام 1989.

وكانت كفتانجي قد أحدثت هزة كبيرة لأردوغان وحزبه العدالة والتنمية، بعدما اضطلعت بدور رئيس في فوز حزب الشعب الجمهوري عبر مرشحه أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المحلية بإسطنبول، في سابقة منذ 25 عاما.

روابط ذات صلة

للنساء المصابات بالسكري.. دواء شائع قد يمنع الوفاة بكورونا

للنساء المصابات بالسكري.. دواء شائع قد يمنع الوفاة بكورونا
أخيرا.. كمامة مبتكرة لكورونا لا تخفي ملامحك

أخيرا.. كمامة مبتكرة لكورونا لا تخفي ملامحك
تقرير أمريكي رسمي: تركيا مصدر للإرهابيين

تقرير أمريكي رسمي: تركيا مصدر للإرهابيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*