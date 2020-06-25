الأرصاد: هطول أمطار رعدية في عسير وجازان

الأرصاد: هطول أمطار رعدية في عسير وجازان

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الأرصاد: هطول أمطار رعدية في عسير وجازان

الأرصاد: هطول أمطار رعدية في عسير وجازان
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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية على مناطق الشرقية والحدود الشمالية والرياض والقصيم ونجران كذلك على طول الساحل الغربي فيما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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