فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة بمعهد الإدارة العامة

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أعلن معهد الإدارة العامة، عن موعد فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة للعام التدريبي 1442/1441هـ، حيث ينفذ المعهد عدداً من البرامج الإعدادية الموجهة لخريجي الثانوية في مركز الرئيسي بالرياض وفروعه بكل من فرع المعهد بالمنطقة الشرقية بالدمام وفرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة بجدة والفرع النسائي بالرياض، وذلك اعتباراً من 1441/11/14هـ وحتى 1441/11/25هـ، على البرامج التالية:

إدارة سلاسل الإمداد.

إدارة المستشفيات.

خدمة العملاء.

السكرتير التنفيذي.

شبكات الحاسب الآلي.

برمجة الحاسب الآلي.

التسويق و المبيعات.

إدارة الموارد البشرية.

الأعمال البنكية.

المحاسبة.

وأوضح المعهد، أن الشروط العامة للقبول في برامج المعهد الإعدادية لحملة الثانوية العامة، كالتالي:

