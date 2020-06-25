فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة بمعهد الإدارة العامة

أعلن معهد الإدارة العامة، عن موعد فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة للعام التدريبي 1442/1441هـ، حيث ينفذ المعهد عدداً من البرامج الإعدادية الموجهة لخريجي الثانوية في مركز الرئيسي بالرياض وفروعه بكل من فرع المعهد بالمنطقة الشرقية بالدمام وفرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة بجدة والفرع النسائي بالرياض، وذلك اعتباراً من 1441/11/14هـ وحتى 1441/11/25هـ، على البرامج التالية:
- إدارة سلاسل الإمداد.
- إدارة المستشفيات.
- خدمة العملاء.
- السكرتير التنفيذي.
- شبكات الحاسب الآلي.
- برمجة الحاسب الآلي.
- التسويق و المبيعات.
- إدارة الموارد البشرية.
- الأعمال البنكية.
- المحاسبة.
وأوضح المعهد، أن الشروط العامة للقبول في برامج المعهد الإعدادية لحملة الثانوية العامة، كالتالي:
– يشترط للقبول في برامج المعهد ما يلي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية.
- أن يكون المتقدم/ المتقدمة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية– قسم العلوم الإدارية والاجتماعية–قسم العلوم الشرعية)، أو المعاهد العلمية بتقدير لا يقل عن جيد حسب شروط كل برنامج. ولا يقبل من هو حاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو معهد الخياطة أو المعاهد الصحية.
- أن يكون المتقدم/ المتقدمة من خريجي الثانوية العامة وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (25 سنة) ومن مواليد عام (1415هـ فما فوق).
- أداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يجريهما المركز الوطني للقياس والتقويم وذلك لكافة البرامج الإعدادية الموجهة لحملة الثانوية العامة التي يقدمها المعهد على ان لا يتجاوز مدة الاختبار (5 سنوات).
- إذا كان المتقدم/المتقدمة (ممن سبق وأن التحق ببرامج اللغة الإنجليزية وتم استبعاده من المعهد) فأنه يشترط أن يكون قد أمضى سنة على الأقل من تاريخ استبعاده.
- إذا كان المتقدم/المتقدمة (ممن سبق وأن التحق ببرامج التخصص وتم استبعاده من المعهد) فأنه يشترط أن يكون قد أمضى سنة على الأقل من تاريخ استبعاده بسبب الغياب.
وأشار المعهد، أن المزايا هي:
- توفير السكن مدة الدراسة “لا يوفر المعهد سكن للطالبات”.
- مكافأة شهرية 1000 ريال.
- تؤهل هذه البرامج للعمل في القطاعين الحكومي والأهلي.
وللمزيد من التفاصيل وللتقديم فعبر الرابط التالي (اضغط هنا).
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