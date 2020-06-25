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واشنطن تعاقب ناقلات نفط أرسلتها إيران إلى فنزويلا

واشنطن تعاقب ناقلات نفط أرسلتها إيران إلى فنزويلا

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واشنطن تعاقب ناقلات نفط أرسلتها إيران إلى فنزويلا

واشنطن تعاقب ناقلات نفط أرسلتها إيران إلى فنزويلا
http://almnatiq.net/?p=877676
المناطق_وكالات

فرضت واشنطن أمس الأربعاء عقوبات على قادة خمس ناقلات نفط إيرانية حملت إمدادات إلى فنزويلا، وذلك في إطار جهود الولايات المتحدة لتعزيز الضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن “البحارة الذين يقومون بالتجارة مع إيران وفنزويلا سيواجهون عواقب ذلك حيال الولايات المتحدة”.

وأضاف أن “موجودات هؤلاء القباطنة سيتم تجميدها وستتأثر مسيراتهم المهنية وآفاقهم ستتاثر بذلك”. وأعلن عن إدراج أسمائهم على اللائحة السوداء للخزانة الأميركية.

وأرسلت إيران خمس ناقلات نفط غلى فنزويلا حيث تفاقمت أزمة المحروقات مع تفشي وباء كوفيد-19، مدت كراكاس بحوالى 1,5 مليون برميل من النفط.

وردا على إعلان بومبيو، كتب وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في تغريدة على تويتر “دليل الكراهية من قبل صقور (دونالد) ترامب ضد فنزويلا”.

وتسعى واشنطن الى اطاحة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، وفرضت عقوبات على صادرات الخام لفنزويلا وايران وكذلك على العديد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين في البلدين.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد للنفط في العالم لكن انتاجها تراجع في شكل هائل.

وتعزو كراكاس هذا الانهيار الى العقوبات الاميركية، في حين ينسبها خبراء فنزويليون ومعارضون قريبون من خوان غوايدو الى خيارات سياسية خاطئة وانعدام الاستثمار والفساد.

وأعلنت ايران مرارا دعمها لمادورو الذي يحظى أيضا بدعم روسيا والصين وكوبا.

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