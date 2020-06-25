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الأحوال المدنية ترد على أبرز الأسئلة الشائعة

الأحوال المدنية ترد على أبرز الأسئلة الشائعة
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المناطق_الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن عبر منصة أبشر تسجيل المولود الجديد وطلب إصدار وإيصال سجل الأسرة وشهادة الميلاد للعنوان الوطني من خلال البريد السعودي

وحول طريقة استخراج سجل الأسرة للأمهات، أكدت الوزارة أن منصة أبشر تمكن الشخص من طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات للعنوان الوطني عبر البريد السعودي

وأضافت أنه يمكن أيضاً عبر المنصة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج للعنوان الوطني من خلال البريد السعودي، موضحةً أن استخراج بطاقة الهوية الوطنية بين سن 10 و15 عاماً يكون اختيارياً بعد موافقة ولي الأمر، وعند إكمال 15 عاماً يكون الحصول عليها إلزامياً

ودعت مَن لديه معاملة ويرغب في الاستعلام عنها أن يتواصل عبر هذه القنوات: خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة عبر منصة أبشر، أو الاتصال بمركز العناية بالعملاء على (920022133)، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو عبر مركز العناية بالعملاء في تويتر (@Ahwalcare)

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