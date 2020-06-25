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جامعة الأميرة نورة تدرّس اللغة الصينية .. العام القادم

جامعة الأميرة نورة تدرّس اللغة الصينية .. العام القادم
http://almnatiq.net/?p=877685
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أنها سوف تقوم بتدريس اللغة الصينية اعتبارا من العام القادم.

وأكدت أنها وقعت عبر المنصات الافتراضية، اتفاقية شراكة مع جامعة بكين للغات والثقافة لتقديم برنامج خدمات دبلوم اللغة الصينية للأعمال كأول الجامعات التي تدرج اللغة الصينية ضمن مناهجها التعليمية، وتأتي الاتفاقية تماشيًا مع توجيهات القيادة الحكيمة لإدراج اللغة ضمن المنهاج السعودية.

وقالت الدكتورة لطيفة الفريان عميدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن : يأتي القرار استجابة لقرار وزارة التربية والتعليم بإدراج اللغة الصينية في المناهج السعودية كمقرر دراسي في مراحل التعليم العام والعالي، بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين الأخيرة وتوقيع الاتفاقية التي تمت بين المملكة وجمهورية الصين، وتلا ذلك ورشة عقدتها وزارة التعليم العالي من أهدافها وضع خطة زمنية لإدخال اللغة الصينية، وكانت جامعة بكين من الجامعات الموصي بها من وزارة التعليم، وسيتم تصميم البرنامج لبداية دراسة الدبلوم في سبتمبر القادم لمدة سنتين ويتخلله تدريب ميداني.

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