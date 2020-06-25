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هيئة الأمر بالمعروف بمدينة الرياض تفعل حملة «خذوا حذركم»

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هيئة الأمر بالمعروف بمدينة الرياض تفعل حملة «خذوا حذركم»

هيئة الأمر بالمعروف بمدينة الرياض تفعل حملة «خذوا حذركم»
http://almnatiq.net/?p=877698
المناطق_الرياض

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض مناشطها الوقائية التوعوية ضمن حملة (خذوا حذركم) التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند متزامنة مع رفع الحظر.
وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك في الوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.
وتهدف الحملة لتوعية كافة شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية. وانطلقت الحملة في مدن ومحافظات المنطقة وشملت الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع.
من جهته أشاد المدير العام لفرع منطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري بالتوجيهات والتعليمات المتضمنة الأخذ بالاحترازات والإجراءات المبلغة من الجهات المختصة للحد من انتشار جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها.

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