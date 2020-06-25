تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو .
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية فنلندا
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو .
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