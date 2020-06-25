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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية فنلندا

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية فنلندا

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الاثنين المقبل.. «الشورى» يحسم مقترحاً بفرض ضريبة على نزلاء الفنادق

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية فنلندا

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية فنلندا
http://almnatiq.net/?p=877715
المناطق_واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو .
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما تناول الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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