أمانة الطائف تقدم خدمة “الموعد المسبق” للتسهيل على مراجيعها

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دعت أمانة الطائف مراجعيها للتسجيل بالخدمة الجديدة (الموعد المسبق) للتسهيل عليهم، حيث سيتمكن المواطنون والمقيمون الدخول البوابة الإلكترونية للأمانة https://booking.taifcity.gov.sa والتسجيل بالخدمة بالهوية الوطنية أو بطاقة الاقامة، أما أصحاب السجلات التجارية فيمكنهم الحجز من خلال السجل المسجل بالخدمات الإلكترونية في الأمانة، ويكون حجز الموعد المسبق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالهوية الوطنية أو جواز السفر.

يأتي إطلاق هذه الخدمة تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحتزازية لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وسيتمكن المراجع من اختيار القسم أو الإدارة التي يرغب في مراجعتها، والوقت، وسيتم تأكيد الموعد برسالة نصية لمقدم الطلب تحتوي على المعلومات ورابط الطلب للاطلاع على التفاصيل، كما يتم تذكير مقدم الطلب برسالة نصية في اليوم المحدد للزيارة.

وأشارت أمانة الطائف إلى أنه يمكن تقديم الطلبات عبر جهاز الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية، وستتيح الخدمة للمراجع إضافة رقم معاملة أو رقم مخالفة ضمن الموعد كسبب للمراجعة حتى تكون الإجراءات المتخذة من الأقسام المختصة جاهزة لاطلاع المراجع عليها وفي كثير من الحالات يتم إنجاز الخدمة المطلوبة دون الحضور ، وسيتعين على المراجع إبراز صورة الموعد المؤكد قبل الدخول لمقرات الأمانة أو البلديات الفرعية.

وأضافت أن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي ضمن الخطط التطويرية للتحول الرقمي في تقديم الخدمات البلدية تسهيلاً على المراجعين وتوفيراً للوقت والجهد وإمكانية العمل عن بعد، حيث تعمل الأمانة على تطوير كافة الخدمات البلدية بما يتوافق مع الاحتياجات ويقدم موقع الأمانة الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية العديد من الخدمات للمستفيدين كتقديم البلاغات والتواصل مع الأمانة ورفع الشكاوى والاستعلامات والاستعلام عن اللحوم والعديد من الخدمات البلدية.

يذكر أن أمانة الطائف استحدثت مؤخراً العديد من الخدمات للتواصل مع الجهور إلكترونياً كخدمة تقديم المعاريض (معروضك من بيتك) وخدمة التواصل مع الإدارات الخدمية وتقديم البلاغات عبر تطبيق الواتساب.