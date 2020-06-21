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الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

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القبض على (13) مقيماً عربياً تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة بحفر الباطن

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الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي
http://almnatiq.net/?p=877761
المناطق - نجران

بدأت الكلية التقنية بنجران اليوم، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442 هـ، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 17 من شهر ذو القعدة الجاري، وذلك عبر موقع الكلية http://nct.tvtc.gov.sa – بوابة القبول.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات “تخصص الدعم الفني، وتخصص البرمجيات”، وقسم التقنية الإدارية “تخصص المحاسبة وتخصص الإدارة المكتبية وتخصص التسويق “، وقسم التقنية الكهربائية “تخصص القوى الكهربائية”، وقسم التقنية الميكانيكية “تخصص الإنتاج”، وقسم تقنية المحركات والمركبات “تخصص ميكانيكا السيارات”.

ودعا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، مبيناً أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، الذين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

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