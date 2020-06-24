أمير منطقة جازان يعزي في وفاة شيخ قرية الجارة بمحافظة صبيا

جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته الى ابناء وذوي أسرة العبادي بوفاة والدهم الشيخ أحمد بن علي العبادي – رحمه الله – شيخ قرية الجارة التابعة لمحافظة صبيا .

وسأل سمو أمير منطقة جازان الله عز وجل ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

ونوه سمو أمير جازان بما قدمه الفقيد الشيخ أحمد العبادي خلال عمله ، وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن .

فيما أعرب ابناء وأسرة العبادي عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم والتى كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه .