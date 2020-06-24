قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته الى ابناء وذوي أسرة العبادي بوفاة والدهم الشيخ أحمد بن علي العبادي – رحمه الله – شيخ قرية الجارة التابعة لمحافظة صبيا .
وسأل سمو أمير منطقة جازان الله عز وجل ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
ونوه سمو أمير جازان بما قدمه الفقيد الشيخ أحمد العبادي خلال عمله ، وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن .
فيما أعرب ابناء وأسرة العبادي عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم والتى كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه .
أمير منطقة جازان يعزي في وفاة شيخ قرية الجارة بمحافظة صبيا
قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته الى ابناء وذوي أسرة العبادي بوفاة والدهم الشيخ أحمد بن علي العبادي – رحمه الله – شيخ قرية الجارة التابعة لمحافظة صبيا .
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