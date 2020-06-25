احدث الأخبار

مفتي عام رواندا : قرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بأعداد محددة هو حفظ لأرواح حجاج بيت الله
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي في وفاة شيخ قرية الجارة بمحافظة صبيا
منطقة جازان
 الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي
منطقة نجران
 القبض على (13) مقيماً عربياً تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 الأنظمة الإرهابية تحرج شعوبها..تنظيم الحمدين نموذجاً
أبرز المواد
 أكاديمية “هدف” للقيادة تطلق برنامجها عن بُعد للمجموعتين 16 و17
أبرز المواد
 العثيمين : منظمة التعاون الإسلامي تدعم 21 دولة لتعزيز قدراتها ضد آثار كورونا المستجد
أبرز المواد
 “البيئة” تقرُّ شروطاً جديدة لعضوية لجنة منتجي البذور في المملكة
أبرز المواد
 ماليزيا: قرار المملكة إقامة حج هذا العام بعدد محدود يجسد مدى الحرص والاهتمام بالمسلمين في جميع أنحاء العالم
أبرز المواد
 سلطنة عُمان تسجل 1366 إصابة بكورونا
أبرز المواد
 9 مصانع سعودية تُنتج أكثر من مليوني كمامة يومياً لتغذية احتياجات السوق
أبرز المواد
 أمانة الطائف تقدم خدمة “الموعد المسبق” للتسهيل على مراجيعها
منطقة مكة المكرمة
مفتي عام رواندا : قرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بأعداد محددة هو حفظ لأرواح حجاج بيت الله

مفتي عام رواندا : قرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بأعداد محددة هو حفظ لأرواح حجاج بيت الله

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي في وفاة شيخ قرية الجارة بمحافظة صبيا

أمير منطقة جازان يعزي في وفاة شيخ قرية الجارة بمحافظة صبيا

منطقة جازان
الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

الكلية التقنية بنجران تبدأ القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي

منطقة نجران
القبض على (13) مقيماً عربياً تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة بحفر الباطن

القبض على (13) مقيماً عربياً تورطوا بسرقة (181) رأساً من الأغنام في مواقع مختلفة بحفر الباطن

المنطقة الشرقية

مفتي عام رواندا : قرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بأعداد محددة هو حفظ لأرواح حجاج بيت الله

مفتي عام رواندا : قرار المملكة إقامة الحج لهذا العام بأعداد محددة هو حفظ لأرواح حجاج بيت الله
http://almnatiq.net/?p=877767
المناطق - واس

أشاد مفتي جمهورية رواندا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رواندا الشيخ هتيمانا بجهود المملكة التي تبذلها في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي, مشيرًا إلى أن قرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود جداً للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا دليل على وعي قيادة المملكة وحرصها على سلامة حجاج بيت الله الحرام.
وأوضح في بيان أن القرار جاء لضمان سلامة أرواح الملايين من المسلمين وحفظ للنفس البشرية ومراعاة لضرورة إقامة شعيرة الحج دون إلحاق الضرر بأرواح حجاج بيت الله, مؤكدا أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يقف لجانب المملكة ويدعوا الله أن يحفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه.

روابط ذات صلة

الأنظمة الإرهابية تحرج شعوبها..تنظيم الحمدين نموذجاً

الأنظمة الإرهابية تحرج شعوبها..تنظيم الحمدين نموذجاً
أكاديمية “هدف” للقيادة تطلق برنامجها عن بُعد للمجموعتين 16 و17

أكاديمية “هدف” للقيادة تطلق برنامجها عن بُعد للمجموعتين 16 و17
العثيمين : منظمة التعاون الإسلامي تدعم 21 دولة لتعزيز قدراتها ضد آثار كورونا المستجد

العثيمين : منظمة التعاون الإسلامي تدعم 21 دولة لتعزيز قدراتها ضد آثار كورونا المستجد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*