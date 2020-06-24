صحة تبوك تقوم بجولاتها التوعوية وتوعي اكثر من 300 مقيم

تبوك - علي العميري

واصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة التواصل والعلاقات والتوعية و بالتعاون مع مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك جولاتها التوعوية ضد فايروس كورونا بعدة لغات لعدد من العمالة الوافدة .

وأوضح مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة تبوك هاني بن ذياب المطيري ان هذه الجولات مستمرة ضمن الإجراءات الإحترازية الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا للتعريف بسبل الوقاية منه والطريقة الصحيحة لغسل الأيدي واستعمال وصناعة الكمامة القماشية المنزلية وترك مسافة مترين بين الأشخاص واخذ التدابير الوقائية التي تصدرها وزارة الصحة .

وأضاف المطيري بان اعداد المستفيدين من هذه الجولة بلغ اكثر من300 شخص حيث تم اخذ الفرز البصري لهم والتأكد من سلامتهم وخلوهم من الاعراض المصاحبة للفايروس حيث زار الفريق التوعوي احياء النهضة والفيصلية .

واكد المطيري بان الجولات مستمرة مع عدد من الجهات المختلفة مثل امانة تبوك وصوامع الغلال وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية تحت شعار “نعود بحذر” .