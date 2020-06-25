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مفتي الجبل الأسود: قرار المملكة بشأن حج هذا العام يبرهن حرص المملكة بما يحقق السلامة للجميع

مفتي الجبل الأسود: قرار المملكة بشأن حج هذا العام يبرهن حرص المملكة بما يحقق السلامة للجميع
http://almnatiq.net/?p=877776
المناطق - واس

ثمن المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في دولة الجبل الأسود الشيخ رفعت فيزيتش قرار المملكة بإقامة شعيرة الحج هذا العام، 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في آداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.
وعبر عن تأييده هذا القرار الذي وصفه بالحكيم، وحرصها على سلامة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسك الحج والعمرة، في جو من الاطمئنان والصحة والسلامة.
وقال الفتي العام رفعت فيزيتش:”إن هذا القرار يبرهن على حرص المملكة على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحياً وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من التباعد الجسدي وذلك تحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.
وأشاد بدور المملكة المتميز والرائد وجهودها طيلة السنوات الماضية في خدمة ضيوف الرحمن وتقديمها أقصى درجات العناية والراحة والسلامة والأمن للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

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