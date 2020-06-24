ولادة طبيعية لامرأة مصابه بكورونا بمستشفى الاسياح

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شهد مستشفى الاسياح العام احد مكونات التجمع الصحي بالقصيم ولادة مواطنه سعودية في العقد الثالث من عمرها ولادة طفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك في حالةٍ هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة القصيم.

وقد نجح الفريق الطبي بمستشفى الاسياح العام في التعامل مع الحالة وهي حالة بكريه تم تحويلها من مستشفى قبة وقد حضرت للمستشفى وهي تعانى من الآم ولادة طبيعية وكانت الحالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا حيث تم إتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية، اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لضمان سلامة الأم والجنين في آنٍ واحد وقد تم سحب عينة كوفيدا 19 وتحويلها إلى غرفة الولادة وتعامل الفريق الطبي معها حيث تم اخذ الاحتياطات الطبية اللازمة لها وتم ولادتها ولادة طبيعية بدون شق جراحي والأم والمولود فى حالة صحية جيدة وتم عزل الحالة بعد الولادة بعد التأكد بأن النتيجة ايجابية وعلى الفور قام الفريق الطبي بمستشفى الاسياح العام بإخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته وخرج الطفل ووالدته من المستشفى وهما بحالة صحية جيدة.