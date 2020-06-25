الأمير فهد بن سلطان رئيساً فخرياً لمشروع أوقاف جامعة تبوك

تبوك - علي العميري

وافق صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على الرئاسة الفخرية لمشروع أوقاف جامعة تبوك وذلك خلال رعاية سموه لحفل خريجي الجامعة لعام 1441هـ.

وثمن رئيس جامعة تبوك الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي وقوف سمو أمير المنطقة وحرصه على كل ما ينمي جامعة تبوك ويطورها ويساهم في تحقيق طموحاتها وازدهارها والمشاركة بفعالية وكفاءة عالية في تحقيق الرؤية الطموحة للمملكة.

وقال إن الجامعة حريصة على تنمية مواردها الذاتية وتنويع مصادر الدخل من خلال العوائد الاستثمارية للأوقاف مشيراً إلى أن أوقاف الجامعة تنطلق من رؤيتها كأوقاف جامعية متميزة في الابتكار والاستثمار ورسالتها كمنظومة متكاملة للأوقاف المستدامة والاستثمارات المتنامية بمعايير نوعية وشراكات فاعلة للمساهمة في تحقيق أهداف جامعة تبوك.