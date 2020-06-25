وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالسودان يشيد بقرار المملكة بشأن تنظيم موسم الحج هذا العام

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أشاد معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان نصر الدين مفرح بقرار المملكة إقامة فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب جائحة كورونا الذي يدل على وعي قيادة المملكة وحرصها على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وثمن في بيان الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وأن هذا القرار يمثلنا بما أملته الضرورة, سائلاً الله أن يرفع هذا الوباء عن الأمة الإسلامية وعن بلاد الحرمين الشريفين والعالم أجمع.