توقيع اتفاقية “خطة اليوم الأول” لنقل المرافق الصحية في حائل إلى التجمع الصحي

المناطق - حائل

أبرم تجمع حائل الصحي اتفاقية مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، برنامج خطة اليوم الأول لإجراءات نقل إدارة المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق والموارد البشرية في المنطقة، بحضور وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد بن محمد الشيباني ورئيس مجلس إدارة التجمع الصحي في حائل المهندس عبد الله بن ابراهيم الرخيص ومدير عام الشؤون الصحية في المنطقة الدكتور حمود بن فهد الشمري وذلك في مقر التجمع بحائل .

وتعد الاتفاقية تمهيدًا للبدء في المرحلة التنفيذية لبرنامج التحول الصحي بالمنطقة، حيث ستتحول المديرية العامة للشؤون الصحية إلى الدور التنظيمي والرقابي، وستقدم الدعم والمساندة والمشورة للتجمع الصحي خلال الفترة الانتقالية، والتي ستتم بإشراف معالي وزير الصحة ومكتب تحقيق الرؤية بالوزارة وشركة الصحة القابضة، في خطوة مبرمجة مسبقًا ضمن برنامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة 2030 للتطوير الشمولي والمؤسسي للقطاع الصحي ورفع استدامة وجودة الخدمات الصحية من أجل وصول الخدمة للمواطن بيسر وسهولة .

من جانبه ثمَّن أعضاء مجلس إدارة تجمع حائل الصحي، الدعم الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، للخطط والمبادرات الخاصة بالتحول الصحي في المنطقة والاهتمام الكبير الذي يوليانه لهذا القطاع الحيوي .

واعتمد مجلس ادارة تجمع حائل الصحي خطة التحول في اجتماع المجلس شهر رجب الماضي، واعتمد برنامج إدارة المخاطر لخطة اليوم الأول في اجتماع المجلس منتصف رمضان الماضي .

وتشمل الخطة تطويراً شاملاً لعناصر سلسلة القيمة للقطاع الصحي، وترتكز على تطوير الصحة السكانية وتخطيط الطلب على الخدمة الصحية، وإعادة هيكلة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمراكز الطبية المتخصصة، وكذلك تطوير مراكز الرعاية الأولية، لتكون مفتاح تحقيق الصحة العامة، وتطوير مجموعة من المستشفيات والمراكز المتخصصة ومستشفى الأورام والرعاية التأهيلية والإقامة الممتدة والإصابات والرعاية الصحية المنزلية والطب الإتصالي ومراكز الامتياز التخصصية، وتطوير منظومة البنية الرقمية المتكاملة لإدارة تقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية وتحسين مستوى إدارة المستشفيات والمراكز و البرامج والشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير جاهزية الصحة السكانية للاستجابة السريعة والفعالة للأوبئة والجوائح والأزمات وتعزيز الصحة العامة .

يذكر أن أكثر من 9 آلاف موظف وموظفة في منطقة حائل، سيساهمون بتنفيذ برامج التحول المؤسسي في التجمع، من خلال بناء نظام صحي أكثر كفاءة، يهدف إلى المحافظة على صحة المواطن والمقيم، ضمن خطة تحول تشمل تطبيق نموذج الرعاية الصحية في مسارات الصحة العامة والرعاية الأولية والمستشفيات .