تعليم الشرقية يبدأ نشر ثقافة الامن السيبراني ويستثمر البنية الرقية

الدمام - عبدالله السعيدي

بدأت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية في تنفيذ حزمة تطوير شاملة بعد اعتماد توصيات “ملتقى التعليم عن بعد مسئولية الجميع ” الذي عٌقد مساء أمس الأربعاء افتراضياً. وتضمنت التوصيات تعزيز ثقافة الأمن السيبراني “امن المعلومات” واستثمار البنية الرقمية في تيسير إجراءات العمل عن بعد وممارسة المهام بعد الجائحة بما يساهم في تقنين الخروج من مقرات العمل . وخرج الملتقى بتوصيات تشمل استمرارية تنفيذ الأساليب الإشرافية عن بعد لضمان التكاملية مع المكاتب والإدارات التعليمية ولتحقيق تكافؤ الفرص في المشاركة.

وقال مدير عام التعليم د ناصر الشلعان، خلال الملتقى، أن القيادة الرشيدة تقدم كل دعم لوزارة التعليم لتنفيذ برامجها وخدماتها لكل طالبة وطالبة بما يضمن الوصول إلى تحقيق جيل مبدع يرتكز على الرؤية الطموحة 2030 ، مؤكداً إن الاستفادة من كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية بما يتواكب مع متطلبات الأحداث الطارئة أو العاجلة وفق تنظيم دقيق يضمن الجودة والكفاءة لخدمة الوطن من مجال التعليم. مشيراً إلى ان توجيهات معالي وزير التعليم د حمد ال الشيخ تعنى بالتطوير النوعي وتجويد وتحسين العمل بما يضمن تقديم خدمات تعليمية مميزة .

من جهتها قالت مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية “بنات” فاطمة الفهيد ، أن توصيات الملتقى سيتم بلورتها في إطار مشاريع وبرامج بما يخدم العملية التعليمية بإعادة دراسة خططها التشغيلية لعام 2020 ولضمان تنفيذ برامجها وتحقيق مستهدفاتها مع مراعاة هندرة عملياتها واجراءاتها وفق الإمكانيات المتاحة .

وأكدت الفهيد ، أن الملتقى تضمن تكثيف البرامج التدريبة للموظفين لرفع كفاءة الأعمال التقنية وللممارسة عن بعد وحثهم على استخدام السحابة الالكترونية الرسمية لحفظ البيانات ورفع مستوى تأهيل منسوبو ومنسوبات التعليم للعمل عن بعد وتعزيز الشراكات المجتمعية لدعم المحتوى الإثرائي على مستوى المدارس.

وتبنى الملتقى توفير برامج متخصصة في إدارة الازمات لفرق العمل وتطبيق المبادرات ذات المحتوى الفاعل والاثر الإيجابي.