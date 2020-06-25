احدث الأخبار

“التقاعد” تودع أكثر من 6,6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو
أبرز المواد
 أكثر من ٢٠ ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال بالجوف خلال الجائحة
منطقة الجوف
 “الزكاة والدخل” تطلق دليلاً لتوعية المكلفين بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يعتمد نتائج الفائزين والفائزات بجائزة الشيخ عبدالله فؤاد “رحمه الله” لتعزيز القيم في دورتها الثالثة
المنطقة الشرقية
 10متطلبات تُحقق الصحة والسلامة في صالونات التجميل
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يبدأ نشر ثقافة الامن السيبراني ويستثمر البنية الرقية
المنطقة الشرقية
 توقيع اتفاقية “خطة اليوم الأول” لنقل المرافق الصحية في حائل إلى التجمع الصحي
منطقة حائل
 وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالسودان يشيد بقرار المملكة بشأن تنظيم موسم الحج هذا العام
أبرز المواد
 الأمير فهد بن سلطان رئيساً فخرياً لمشروع أوقاف جامعة تبوك
منطقة تبوك
 ولادة طبيعية لامرأة مصابه بكورونا بمستشفى الاسياح
منطقة القصيم
 مفتي الجبل الأسود: قرار المملكة بشأن حج هذا العام يبرهن حرص المملكة بما يحقق السلامة للجميع
أبرز المواد
 صحة تبوك تقوم بجولاتها التوعوية وتوعي اكثر من 300 مقيم
منطقة تبوك
“التقاعد” تودع أكثر من 6,6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو

“التقاعد” تودع أكثر من 6,6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو

أبرز المواد
أكثر من ٢٠ ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال بالجوف خلال الجائحة

أكثر من ٢٠ ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال بالجوف خلال الجائحة

منطقة الجوف
“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً لتوعية المكلفين بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً لتوعية المكلفين بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة

أبرز المواد
تعليم الشرقية يعتمد نتائج الفائزين والفائزات بجائزة الشيخ عبدالله فؤاد “رحمه الله” لتعزيز القيم في دورتها الثالثة

تعليم الشرقية يعتمد نتائج الفائزين والفائزات بجائزة الشيخ عبدالله فؤاد “رحمه الله” لتعزيز القيم في دورتها الثالثة

المنطقة الشرقية

“التقاعد” تودع أكثر من 6,6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو

“التقاعد” تودع أكثر من 6,6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو
http://almnatiq.net/?p=877806
المناطق - واس

أودعت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم معاشات شهر يونيو في الحسابات البنكية لجميع عملائها، مبينة أن إجمالي المعاشات التقاعدية لشهر يونيو بلغت أكثر من ستة مليارات وست مئة مليون ريال صُرفت لأكثر من مليون ومائتي ألف عميل، ما بين متقاعد ومستفيد.
يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على التقيّد بمواعيد صرف المعاشات دون تأخير، والتزامها بمسؤولياتها وفق ما تضمنته أهدافها الإستراتيجية الساعية نحو تقديم أفضل الخدمات لعملائها من المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.
وأكدت المؤسسة أهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ جميع الخدمات والمعاملات الخاصة بعملائها بما يكفيهم عناء الزيارة لمراكز الخدمة، كما أتاحت وضمن خدماتها الإلكترونية خدمة (حجز موعد) في حال رغبة العميل في زيارة أحد مراكز الخدمة حول المملكة لتحديد الموعد المناسب قبل التوجه للمركز.
ودعت “التقاعد” عملاءها ممن لديهم استفسارات أو أسئلة للتواصل معها عبر قنواتها المختلفة للعناية بالعملاء، من خلال مركز الاتصال: 8001248889 أو 920014000 أو حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Care أو البريد الإلكتروني: [email protected]

روابط ذات صلة

“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً لتوعية المكلفين بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً لتوعية المكلفين بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة
وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالسودان يشيد بقرار المملكة بشأن تنظيم موسم الحج هذا العام

وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالسودان يشيد بقرار المملكة بشأن تنظيم موسم الحج هذا العام
مفتي الجبل الأسود: قرار المملكة بشأن حج هذا العام يبرهن حرص المملكة بما يحقق السلامة للجميع

مفتي الجبل الأسود: قرار المملكة بشأن حج هذا العام يبرهن حرص المملكة بما يحقق السلامة للجميع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*