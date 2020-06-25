احدث الأخبار

وزير الرياضة يوافق على تأسيس رابطة الأكاديميات
أبرز المواد
 “التقاعد” تودع أكثر من 6,6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو
أبرز المواد
 أكثر من ٢٠ ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال بالجوف خلال الجائحة
منطقة الجوف
 “الزكاة والدخل” تطلق دليلاً لتوعية المكلفين بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يعتمد نتائج الفائزين والفائزات بجائزة الشيخ عبدالله فؤاد “رحمه الله” لتعزيز القيم في دورتها الثالثة
المنطقة الشرقية
 10متطلبات تُحقق الصحة والسلامة في صالونات التجميل
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يبدأ نشر ثقافة الامن السيبراني ويستثمر البنية الرقية
المنطقة الشرقية
 توقيع اتفاقية “خطة اليوم الأول” لنقل المرافق الصحية في حائل إلى التجمع الصحي
منطقة حائل
 وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالسودان يشيد بقرار المملكة بشأن تنظيم موسم الحج هذا العام
أبرز المواد
 الأمير فهد بن سلطان رئيساً فخرياً لمشروع أوقاف جامعة تبوك
منطقة تبوك
 ولادة طبيعية لامرأة مصابه بكورونا بمستشفى الاسياح
منطقة القصيم
 مفتي الجبل الأسود: قرار المملكة بشأن حج هذا العام يبرهن حرص المملكة بما يحقق السلامة للجميع
أبرز المواد
وزير الرياضة يوافق على تأسيس رابطة الأكاديميات

وزير الرياضة يوافق على تأسيس رابطة الأكاديميات

أبرز المواد
“التقاعد” تودع أكثر من 6,6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو

“التقاعد” تودع أكثر من 6,6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو

أبرز المواد
أكثر من ٢٠ ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال بالجوف خلال الجائحة

أكثر من ٢٠ ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال بالجوف خلال الجائحة

منطقة الجوف
“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً لتوعية المكلفين بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً لتوعية المكلفين بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة

أبرز المواد

وزير الرياضة يوافق على تأسيس رابطة الأكاديميات

وزير الرياضة يوافق على تأسيس رابطة الأكاديميات
http://almnatiq.net/?p=877809
المناطق - واس

وافق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على مبادرة معهد إعداد القادة بشأن تأسيس رابطة الأكاديميات، وذلك بهدف خلق بيئة تنافسية وتعليمية وصحية بين الأكاديميات وتنظيم العمل الإداري والفني واكتشاف المواهب وتعزيز روح المنافسة للفئات السنية لتكون مخرجاتها رافداً مهماً للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.
وسيتولى معهد إعداد القادة بالوزارة، الإشراف على الرابطة وفق الخطة التطويرية التي يسعى لها المعهد في تعليم وتدريب الكوادر الفنية والإدارية للأكاديميات وزيادة التنافس التعليمي والفني للخروج بجيل رياضي محترف قادر على تحقيق الإنجازات لرياضة الوطن.
وقدم المدير العام لمعهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد ، شكره وتقديره لسمو وزير الرياضة موافقته على تأسيس رابطة الأكاديميات، مؤكداً أن توجيهات ودعم سموه دائماً حاضرة لجميع المشروعات التي يعمل عليها المعهد, مشيراً إلى أن الرابطة ستكون نقلة مهمة في تطوير العمل الفني والتعليمي التي يسعى المعهد من خلالها لإعداد جيل رياضي ناشئ يتمتع بالاحترافية العالية من خلال منافسات دوري الأكاديميات للفئات السنية في مختلف الألعاب.

روابط ذات صلة

“التقاعد” تودع أكثر من 6,6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو

“التقاعد” تودع أكثر من 6,6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو
“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً لتوعية المكلفين بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل” تطلق دليلاً لتوعية المكلفين بتعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة
وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالسودان يشيد بقرار المملكة بشأن تنظيم موسم الحج هذا العام

وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالسودان يشيد بقرار المملكة بشأن تنظيم موسم الحج هذا العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*