المياه الوطنية والتحلية ترفعان حصة عسير من المياه المحلاة لأكثر من 310 ألف م3 يوميًا ‪الأربعاء المقبل

المناطق - أبها

واصل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، اليوم الخميس 25 يونيو الجاري، تفقده للعمليات التشغيلية لخدمات المياه في مناطق المملكة، إذ وقف ميدانيًا في منطقة عسير على أبرز المشروعات الجاري تنفيذها واستعراض سير أعمال التنفيذ، حيث يتم تنفيذ 48 مشروعًا حيويًا بتكلفة تجاوزت 1.2 مليار ريال، وذلك لتعزيز منظومة مصادر المياه والبنى التحتية للخدمات المائية والبيئية، وزيادة نسبة التغطية، لاسيما أن المنطقة تُعد الوجهة الأولى سياحيًا في المملكة خلال فصل الصيف.

وطمأن الموكلي عملاء الشركة في المنطقة، بأنها وشريكها الرئيسي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اتفقا على رفع نسبة الضخ للمنطقة إلى أكثر من 310 ألف متر مكعب يوميًا بزيادة 30 ألف م3، بالإضافة إلى 10 ألاف متر مكعب من المصادر الحالية، ستدعم المنطقة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل لتوفير دعمًا استثنائيًا لحصتها خلال فصل الصيف

وأضاف المهندس الموكلي أن الشركة وضعت عدد من الخطط التشغيلية لاستقبال موسم صيف هذا العام 2020، في منطقة عسير، من أجل توفير أكبر كمية من المياه لأهاليها وزوارها خلال هذا الفصل الذي عادة يشهد ارتفاعًا ملموسًا في الطلب على المياه.

وشاهد الموكلي خلال زيارته مقر الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عرضًا مرئيًا للمشاريع، ونظام إدارة الصهاريج.

وذكر الموكلي أن الفرق الميدانية جاهزية وتعمل على مدار الساعة لمعالجة أي أحداث طارئة تمنع استمرار خدمة إمدادات المياه لعملاء الشركة في المنطقة، موضحاً أنه يجري دراسة جميع طلبات العملاء خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تسريع تشغيل المشاريع الاستراتيجية لتعزيز إمدادات مياه الشرب للمناطق المتأثرة بسبب نقصها.

وبيّن الموكلي أن الشركة مستمرة في تقديم كل خدماتها، ومعالجة بلاغات عملائها في جميع محافظات المنطقة ومدنها من خلال فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، كذلك عبر مركز الاتصال الموحد (920001744) على مدار الساعة.

ونوه بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي لجميع الإجراءات والأعمال التي تنفذها الإدارة العامة لخدمات المياه في المنطقة لتوفير المياه للمستفيدين ولزوارها ومحافظاتها ومراكزها والقرى التابعة لها.