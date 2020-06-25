احدث الأخبار

برعاية سمو وزير الحرس الوطني تخرج الدفعة الأولى من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان
أبرز المواد
 نيابة عن سمو ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورة الحرب (11) ودورة القيادة والأركان (46)
أبرز المواد
 آل رفيع يحصل على الأركان و الماجستير في العلوم العسكرية
مجتمع المناطق
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشكل فريقًا فنيًا مشتركًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل مع الحكومة اليمنية
أبرز المواد
 بالتعاون مع سابك ” بر الجوف ” تبدأ مشروع التأمين الصحي للأيتام
منطقة الجوف
 ‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تقيم دورات تدريبية ⁧‫عن بعد‬⁩ لطلبة الجامعة وأفراد المجتمع
منطقة الجوف
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي سفراء الدول الاسكندنافية المعتمدين لدى المملكة
أبرز المواد
 منظمة الصحة تبدي قلقها من الارتفاع الجديد لإصابات كورونا في أوروبا
أبرز المواد
 لجان المالية والشؤون الإسلامية والنقل والتعليم في مجلس الشورى يعقدون اجتماعات “عن بعد” ناقشوا خلالها عدداً من الموضوعات
أبرز المواد
 المملكة الأولى عربيا والـ 5 عالميا في استخدام “تويتر”
أبرز المواد
 عيادات “تطمن” الحدود الشمالية تقدم خدماتها على مدار الـ 24 ساعة
منطقة الحدود الشمالية
 المياه الوطنية والتحلية ترفعان حصة عسير من المياه المحلاة لأكثر من 310 ألف م3 يوميًا ‪الأربعاء المقبل
منطقة عسير
برعاية سمو وزير الحرس الوطني تخرج الدفعة الأولى من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان

برعاية سمو وزير الحرس الوطني تخرج الدفعة الأولى من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان

أبرز المواد
نيابة عن سمو ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورة الحرب (11) ودورة القيادة والأركان (46)

نيابة عن سمو ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورة الحرب (11) ودورة القيادة والأركان (46)

أبرز المواد
آل رفيع يحصل على الأركان و الماجستير في العلوم العسكرية

آل رفيع يحصل على الأركان و الماجستير في العلوم العسكرية

مجتمع المناطق
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشكل فريقًا فنيًا مشتركًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل مع الحكومة اليمنية

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشكل فريقًا فنيًا مشتركًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل مع الحكومة اليمنية

أبرز المواد

بـ15 مليون مستخدم نشط

المملكة الأولى عربيا والـ 5 عالميا في استخدام “تويتر”

المملكة الأولى عربيا والـ 5 عالميا في استخدام “تويتر”
http://almnatiq.net/?p=877830
المناطق - الرياض

كشف تقرير حديث أن السعوديين يحتلون المرتبة الأولى عربياً والخامسة على مستوى العالم في استخدام «تويتر»، بـ15 مليون مستخدم نشط. وفق ما نشرته CNBC عربية على حسابها في «تويتر» أمس (الأربعاء)، وأكدت المجموعة أن التقرير تم رصده نهاية شهر أبريل الماضي، إذ لم تتمكن فرق الصد من متابعته خلال الأشهر التالية بسبب جائحة كورونا. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة العالمية بـ64 مليون مستخدم خلال الشهر موضع الرصد، فيما احتلت اليابان المركز الثاني بـ48.4 مليون مستخدم، ثم روسيا في المركز الثالث بـ23.5 مليون مستخدم، تلتها بريطانيا رابعة بـ17.7 مليون مستخدم نشط.

روابط ذات صلة

برعاية سمو وزير الحرس الوطني تخرج الدفعة الأولى من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان

برعاية سمو وزير الحرس الوطني تخرج الدفعة الأولى من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان
نيابة عن سمو ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورة الحرب (11) ودورة القيادة والأركان (46)

نيابة عن سمو ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورة الحرب (11) ودورة القيادة والأركان (46)
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشكل فريقًا فنيًا مشتركًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل مع الحكومة اليمنية

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشكل فريقًا فنيًا مشتركًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل مع الحكومة اليمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*