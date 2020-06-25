المملكة الأولى عربيا والـ 5 عالميا في استخدام “تويتر”

المناطق - الرياض

كشف تقرير حديث أن السعوديين يحتلون المرتبة الأولى عربياً والخامسة على مستوى العالم في استخدام «تويتر»، بـ15 مليون مستخدم نشط. وفق ما نشرته CNBC عربية على حسابها في «تويتر» أمس (الأربعاء)، وأكدت المجموعة أن التقرير تم رصده نهاية شهر أبريل الماضي، إذ لم تتمكن فرق الصد من متابعته خلال الأشهر التالية بسبب جائحة كورونا. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة العالمية بـ64 مليون مستخدم خلال الشهر موضع الرصد، فيما احتلت اليابان المركز الثاني بـ48.4 مليون مستخدم، ثم روسيا في المركز الثالث بـ23.5 مليون مستخدم، تلتها بريطانيا رابعة بـ17.7 مليون مستخدم نشط.