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‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تقيم دورات تدريبية ⁧‫عن بعد‬⁩ لطلبة الجامعة وأفراد المجتمع

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تقيم دورات تدريبية ⁧‫عن بعد‬⁩ لطلبة الجامعة وأفراد المجتمع

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‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تقيم دورات تدريبية ⁧‫عن بعد‬⁩ لطلبة الجامعة وأفراد المجتمع

‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تقيم دورات تدريبية ⁧‫عن بعد‬⁩ لطلبة الجامعة وأفراد المجتمع
http://almnatiq.net/?p=877843
المناطق - الجوف

تقيم جامعة الجوف ممثلة في مركز تنمية المهارات الأكاديمية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، عدة دورات تدريبية عن بُعد لطلبة الجامعة وأفراد المجتمع والتي تستمر لمدة أسبوعين ضمن فعاليات نادي جامعة الجوف الصيفي 1441هـ.
وقال د. محمد اللويش المشرف على المركز، إنه خلال الأسبوع الماضي تم تنفيذ دورة تدريبية للتعريف باختبار اللغة الإنجليزية المعتمد دولياً (IELTS) An introduction to International English Language Testing System (IELTS).
مضيفاً أن المركز سيقدم يوم الأحد المقبل دورة تدريبية للتعريف باختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية والمعتمد دولياً (TOEFL)، ودورة (القواعد الإملائية في اللغة العربية)، وكذلك دورة مكثفة في الكتابة الأكاديمية باللغة الإنجليزية Academic Writing، ويختتم دوراته يوم الأحد الموافق 1441/11/21هـ، بدورة عن (الذكاء الاصطناعي للجميع).
ودعا مركز تنمية المهارات الأكاديمية الراغبين والراغبات إلى الاستفادة من الدورات والتسجيل من خلال الرابط التالي: https://mps.ju.edu.sa/JUSDCTraining/ju/login.xhtml

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