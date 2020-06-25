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بالتعاون مع سابك ” بر الجوف ” تبدأ مشروع التأمين الصحي للأيتام

بالتعاون مع سابك ” بر الجوف ” تبدأ مشروع التأمين الصحي للأيتام

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بالتعاون مع سابك ” بر الجوف ” تبدأ مشروع التأمين الصحي للأيتام

بالتعاون مع سابك ” بر الجوف ” تبدأ مشروع التأمين الصحي للأيتام
http://almnatiq.net/?p=877847

شرعت جمعية البر الخيرية بالجوف وبالتعاون مع صندوق موظفي شركة سابك الخيري (بر) في توزيع بطاقات التأمين الصحي الشامل لعددٍ من الأيتام المسجلين بالجمعية.

حيث سيحصل الأيتام المستفيدين من هذا المشروع على بطاقة تأمين من شركة بوبا العربية للتأمين ضمن برنامج (طبتم) أحد برامج شركة بوبا العربية.

وعن المراكز الصحية التي يمكن مراجعتها في مدينة سكاكا بينت الجمعية بأنه يمكن للأيتام مراجعة مجمع أماس الطبي وكذلك مجمع الحمد الطبي.

هذا وقدّمت الجمعية خالص شكرها وتقديرها لجميع القائمين على صندوق موظفي شركة سابك الخيري على دعمهم المستمر للجمعية سائلين المولى لهم الأجر والمثوبة.

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