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برعاية سمو وزير الحرس الوطني تخرج الدفعة الأولى من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان

http://almnatiq.net/?p=877869

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وحضور نائب رئيس الجهاز العسكري اللواء ركن منصور العيسى احتفلت كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني بتخريج الدفعة الأولى من برنامج القيادة والأركان لعام 1441هـ ، حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة.
حضر الحفل عدد من رؤساء الهيئات والإدارات بوزارة الحرس الوطني.

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