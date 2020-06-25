برعاية سمو وزير الحرس الوطني تخرج الدفعة الأولى من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وحضور نائب رئيس الجهاز العسكري اللواء ركن منصور العيسى احتفلت كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني بتخريج الدفعة الأولى من برنامج القيادة والأركان لعام 1441هـ ، حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة.

حضر الحفل عدد من رؤساء الهيئات والإدارات بوزارة الحرس الوطني.

