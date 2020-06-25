الرباعة العنود الخليفي تتوج ببطولة الالتزام لرفع الأثقال

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توجت الرباعة العنود الخليفي ببطولة الالتزام الافتراضية للسيدات لرفع الأثقال التي أقامها الاتحاد السعودي لرفع الأثقال عن بعد عبر أحد التطبيقات المرئية، بمشاركة 8 رباعات ولمدة يومين .

وشهدت المنافسات تنافسًا كبيرًا بين الرباعات في الاختبارات التدريبية التي أشرف عليها المدير الفني للمنتخب السعودي لرفع الأثقال الجزائري عبد المجيد بولحية وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي لأحداث البطولة، التي عبرت عن مدى الالتزام للرباعات في التدريبات المختارة خلال الفترة الماضية نظراً للظروف الحالية والمتمثلة في جائحة كورونا المستجد covid19، استعداداً لعودة المنافسات الداخلية والخارجية في الفترة القادمة.

وجاء تتويج العنود الخليفي بالبطولة بعد تحقيقها النقاط الأعلى بمجموع الاختبارات التدريبية في رفع الثقل، فيما حلت العنود الشهري ثانياً، ونالت منيرة الرويتع المركز الثالث، وشهدت البطولة مشاركة الرباعة أفنان صباغ المتوجة بـ 6 ميداليات برونزية في بطولة الخليج وغرب آسيا على الرغم من فارق التوقيت لوجودها في اليابان كونها مبتعثة لدراسة الطب وسط تقدير جميع المتابعين الأمر الذي عكس الالتزام والرغبة في مواصلة تمثيل الأخضر في المشاركات الخارجية.