متحدث الصحة: تعافي (5085) حالة جديدة وتسجيل (3372) حالة مؤكدة

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أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل (3372) حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (170639) حالة, منها (51325) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، ومنها (2206) حالات حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمشاركة ووكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله العسيري.

وأوضح متحدث الصحة أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الدمام (333) حالة، ومكة المكرمة (331) حالة، والهفوف (304) حالات، والقطيف (304) حالات، والرياض (241) حالة، وجدة (218) حالة، وخميس مشيط (143) حالة، والخبر (139) حالة، والمبرز (130) حالة، والطائف (119) حالة، والظهران (100) حالة، والمدينة المنورة (97) حالة، وصفوى (81) حالة، وحفر الباطن (59) حالة، وحائل (59) حالة، والجبيل (58) حالة، وتبوك (47) حالة، وأبها (46) حالة، ورأس تنورة (45) حالة، وبريدة (40) حالة، ووادي الدواسر (33) حالة، وسكاكا (28) حالة، وعنيزة (23) حالة، وأحد رفيدة (23) حالة، وبيشة (22) حالة، وبيش (19) حالة، والمذنب (18) حالة، وبقيق (16) حالة، ونجران (16) حالة، والبكيرية (13) حالة، وينبع (10) حالات، والجفر (9) حالات، ووادي بن هشبل (9) حالات، وجازان (9) حالات، والعيون (8) حالات، والبدائع (8) حالات، والرس (8) حالات، ومليجة (8) حالات، وبقعاء (8) حالات، ورماح (8) حالات، والباحة (7) حالات، ووادي الفرع (7) حالات، وضرية (7) حالات، والخفجي (7) حالات، وبلجرشي (6) حالات، وثريبان (6) حالات، وسراة عبيدة (6) حالات، وبللسمر (5) حالات، والنعيرية (5) حالات، وسلوى (5) حالات، وصامطة (5) حالات، وخليص (5) حالات، ورفحاء (5) حالات، قلوة (4) حالات، والأسياح (4) حالات، وأم الدوم (4) حالات، والنماص (6) حالات، ومحايل عسير(4) حالات، وساجر (4) حالات، ووثيلان (4) حالات، ورياض الخبراء (3) حالات، ورجال ألمع (3) حالات، وعريعرة (3) حالات، والحائط (3) حالات، وحبونا (3) حالات، وعرعر (3) حالات، وضباء (3) حالتان، والقرى حالتان، وطبرجل حالتان، والقنفذة حالتان، والسحن حالتان، ورنية حالتان، ، والفرشة حالتان، والمضة حالتان، وظهران الجنوب حالتان، والبطحاء حالتان، وقرية العليا حالتان، والغزالة حالتان، والطوال حالتان، ورابغ حالتان، والعويقلة حالتان، والخرج حالتان، ورويضة العرض حالتان، والوجه حالتان، وحالة واحدة في كل من البدع، والعقيق، والمخواة، المندق، ودومة الجندل، وخيبر، والقوارة، ومنفذ الحديثة، والخرمة، وظلم، والحرجة، وتنومة، وسيهات، والشنان، وأبو عريش، والموسم، وضمد، وشرورة، وطريف، وشقراء، وثادق. وأشار إلى أن عدد المتعافين ولله الحمد وصل إلى (117882) حالة بإضافة (5085) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (1428) حالة، بإضافة (41) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (1479759) فحصاً مخبرياً دقيقاً.

وأبان الدكتور العبدالعالي أن تطبيق “تباعد” خدمة مهمة جدًا تعطي معلومات تسهم في حماية الجميع، بإرسال إشعار للآخرين بتأكيد الإصابة، وإجراء تقييم طبي سريع معتمد، حيث إنه في حال وصول إشعار من التطبيق بالمخالطـة لشخص مصاب بفيـروس كورونـا يتـم إجـــراء تقييــــم طبـــي سريـــع معتمــــد، وتقديم البروتوكولات المطبقة للمخالطيـن، وتحـديـد مواعيـد لأخـذ العينـة وغيرهـا مـن الإجـراءات الصحيــة المتبعـة.

وأكد أهمية العودة بحذر وبعادات جديدة، والتقيد بكامل الإجراءات الصحية في جميع الأماكن التي يُضطر الذهاب إليها, حاثاً أيضا على ضرورة الالتزام بالإجراءات خلال السياحة والتنزه التي يكثر فيها التنقل بمختلف أنواع المركبات ووسائل النقل كالسيارات والباصات، والقطارات، والطائرات, مع ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة حتى وإن تطلب الأمر تأجيل ذلك إلى وقت لاحق أو استبداله بمكان آخر، بالإضافة إلى عدم المشاركة في الأدوات الشخصية ومبادلتها مع الآخرين واستخدامها مع الأخرى، بالإضافة إلى عدم التعامل مع الباعة المتجولين وتجنب ذلك، مع الحرص على التباعد والحرص على تغطية الفم والأنف وغسل اليدين باستمرار، والحرص على الدفع الإلكتروني.

وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز إتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

واختتم المتحدث الرسمي للوزارة بالإشارة إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (9440535) حالة, تشافى منها (4754755) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (482923) ألف حالة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية عبدالله عسيري أن الجميع يعلم أن الكمامات بمختلف أنواعها جزء مهم للاجراءات الوقائية في هذه المرحلة ، مع إجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى قادرة بإذن الله على منع انتقال العدوى في المجتمع وداخل المنازل وفي مقرات العمل.

ولفت النظر إلى أن المملكة تجري دراسات وأبحاث على المستوى المحلي أو ضمن دراسات عالمية مشتركة بين الدول عن الطفرات الجينية والجوانب العلاجية والوقائية في مكافحة العدوى لفيروس كورونا المستجد، مبيناً أن المملكة لديها أكثر من تسلسل جيني للفيروس، إذ إن معرفة السلالات الدارجة للفيروس يساعد على تتبع الأنماط المرضية لهذا الفيروس.

وعن تأثير فيروس كورونا على رئتي المصاب في مختلف الفئات العمرية، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية أنه لا يوجد ما يدل على أن الفيروس يتسبب في أضرار دائمة في الرئة. ولفت الدكتور عسيري الانتباه إلى أن هناك عوامل كثيرة لتغيير تصنيف فيروس كورونا “جائحة”، ومن أبرزها سرعة انتشار الفيروس من خلال معدلات النمو اليومي للحالات ومعدلات التنويم ومعدلات الوفيات الناتجة عن الفيروس .

