احدث الأخبار

وكالة الأدوية الأوروبية تقر “ريمديسيفير” كأول علاج لـ”كوفيد-19″ في القارة
أبرز المواد
 تأثير إيحابي غير متوقع للكمامات
أبرز المواد
 متحدث الصحة: تعافي (5085) حالة جديدة وتسجيل (3372) حالة مؤكدة
أبرز المواد
 الرباعة العنود الخليفي تتوج ببطولة الالتزام لرفع الأثقال
أبرز المواد
 برعاية سمو وزير الحرس الوطني تخرج الدفعة الأولى من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان
أبرز المواد
 نيابة عن سمو ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورة الحرب (11) ودورة القيادة والأركان (46)
أبرز المواد
 آل رفيع يحصل على الأركان و الماجستير في العلوم العسكرية
مجتمع المناطق
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشكل فريقًا فنيًا مشتركًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل مع الحكومة اليمنية
أبرز المواد
 بالتعاون مع سابك ” بر الجوف ” تبدأ مشروع التأمين الصحي للأيتام
منطقة الجوف
 ‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تقيم دورات تدريبية ⁧‫عن بعد‬⁩ لطلبة الجامعة وأفراد المجتمع
منطقة الجوف
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي سفراء الدول الاسكندنافية المعتمدين لدى المملكة
أبرز المواد
 منظمة الصحة تبدي قلقها من الارتفاع الجديد لإصابات كورونا في أوروبا
أبرز المواد
وكالة الأدوية الأوروبية تقر “ريمديسيفير” كأول علاج لـ”كوفيد-19″ في القارة

وكالة الأدوية الأوروبية تقر “ريمديسيفير” كأول علاج لـ”كوفيد-19″ في القارة

أبرز المواد
تأثير إيحابي غير متوقع للكمامات

تأثير إيحابي غير متوقع للكمامات

أبرز المواد
متحدث الصحة: تعافي (5085) حالة جديدة وتسجيل (3372) حالة مؤكدة

متحدث الصحة: تعافي (5085) حالة جديدة وتسجيل (3372) حالة مؤكدة

أبرز المواد
الرباعة العنود الخليفي تتوج ببطولة الالتزام لرفع الأثقال

الرباعة العنود الخليفي تتوج ببطولة الالتزام لرفع الأثقال

أبرز المواد

وكالة الأدوية الأوروبية تقر “ريمديسيفير” كأول علاج لـ”كوفيد-19″ في القارة

وكالة الأدوية الأوروبية تقر “ريمديسيفير” كأول علاج لـ”كوفيد-19″ في القارة
http://almnatiq.net/?p=877886
المناطق - وكالات

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالموافقة المشروطة على استخدام مضاد الفيروسات “ريمديسيفير” الذي تنتجه شركة “جيلياد” ليصبح أول عقار يقترب من الحصول على موافقة لعلاج مرضى “كوفيد-19”.

وقالت الوكالة اليوم الخميس، إن لجنتها المعنية بالأدوية البشرية أوصت باستخدام العقار مع المرضى الذين لا يقل عمرهم عن 12 عاما ويعانون من الالتهاب الرئوي وبحاجة لمدهم بالأكسجين.

وسعر العقار بالمنطقة غير معروف بعد، لكن سعره بالولايات المتحدة قد يصل إلى 5080 دولارا لدورة العلاج الواحدة، في حين ستبيعه شركات هندية للأدوية البديلة التي تحمل نفس الخصائص لكن ليس بنفس الاسم التجاري بسعر بين 5000 و6000 روبية (66.13 و79.35 دولار).

ويأتي تصديق وكالة الأدوية الأوروبية بعد بضعة أسابيع من مراجعة عاجلة، وهو يعني أنه بإمكان الأطباء وصف عقار شركة “جيلياد” الذي سيُطرح بالاسم التجاري فيكلوري، للمرضى في أوروبا بمجرد الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية، وهي عادة ما تقر توصيات لجنة الأدوية البشرية.

وموافقة الاتحاد الأوروبي المشروطة على تسويق العقار تسمح ببيعه لمدة سنة في دول الاتحاد السبع والعشرين، قبل أن تكون كل البيانات الضرورية المتعلقة بالفعالية والآثار الجانبية متاحة.

وسيتعين على شركة “جيلياد” أن تقدم البيانات النهائية في موعد غايته ديسمبر 2020.

ونال عقار “ريمديسيفير” بالفعل موافقة على استخدامه بشكل استثنائي في الحالات الحادة وذلك في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية، ونال موافقة كاملة في اليابان.

روابط ذات صلة

تأثير إيحابي غير متوقع للكمامات

تأثير إيحابي غير متوقع للكمامات
متحدث الصحة: تعافي (5085) حالة جديدة وتسجيل (3372) حالة مؤكدة

متحدث الصحة: تعافي (5085) حالة جديدة وتسجيل (3372) حالة مؤكدة
الرباعة العنود الخليفي تتوج ببطولة الالتزام لرفع الأثقال

الرباعة العنود الخليفي تتوج ببطولة الالتزام لرفع الأثقال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*