احدث الأخبار

مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد تواصل استقبال المشاركين وستة من رواد الخط العربي لتحكيم الأعمال
منطقة عسير
 وزارة العدل: الإفراغ العقاري عبر “الموثق” متاح بخطوات بسيطة وأمان عالٍ
أبرز المواد
 وكالة الأدوية الأوروبية تقر “ريمديسيفير” كأول علاج لـ”كوفيد-19″ في القارة
أبرز المواد
 تأثير إيحابي غير متوقع للكمامات
أبرز المواد
 متحدث الصحة: تعافي (5085) حالة جديدة وتسجيل (3372) حالة مؤكدة
أبرز المواد
 الرباعة العنود الخليفي تتوج ببطولة الالتزام لرفع الأثقال
أبرز المواد
 برعاية سمو وزير الحرس الوطني تخرج الدفعة الأولى من كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان
أبرز المواد
 نيابة عن سمو ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان العامة يرعى حفل تخريج دورة الحرب (11) ودورة القيادة والأركان (46)
أبرز المواد
 آل رفيع يحصل على الأركان و الماجستير في العلوم العسكرية
مجتمع المناطق
 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يشكل فريقًا فنيًا مشتركًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعمل مع الحكومة اليمنية
أبرز المواد
 بالتعاون مع سابك ” بر الجوف ” تبدأ مشروع التأمين الصحي للأيتام
منطقة الجوف
 ‏⁧‫جامعة الجوف‬⁩ تقيم دورات تدريبية ⁧‫عن بعد‬⁩ لطلبة الجامعة وأفراد المجتمع
منطقة الجوف
مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد تواصل استقبال المشاركين وستة من رواد الخط العربي لتحكيم الأعمال

مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد تواصل استقبال المشاركين وستة من رواد الخط العربي لتحكيم الأعمال

منطقة عسير
وزارة العدل: الإفراغ العقاري عبر “الموثق” متاح بخطوات بسيطة وأمان عالٍ

وزارة العدل: الإفراغ العقاري عبر “الموثق” متاح بخطوات بسيطة وأمان عالٍ

أبرز المواد
وكالة الأدوية الأوروبية تقر “ريمديسيفير” كأول علاج لـ”كوفيد-19″ في القارة

وكالة الأدوية الأوروبية تقر “ريمديسيفير” كأول علاج لـ”كوفيد-19″ في القارة

أبرز المواد
تأثير إيحابي غير متوقع للكمامات

تأثير إيحابي غير متوقع للكمامات

أبرز المواد

مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد تواصل استقبال المشاركين وستة من رواد الخط العربي لتحكيم الأعمال

مسابقة الخط العربي بجامعة الملك خالد تواصل استقبال المشاركين وستة من رواد الخط العربي لتحكيم الأعمال
http://almnatiq.net/?p=877892
المناطق - عسير

تواصل جامعة الملك خالد استقبال مشاركات المهتمين بمسابقة الخط العربي، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي، برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، ودشنها معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، وذلك ضمن مشروع “مبادرون”، وتم رصد 80 ألف ريال جوائز للفائزين في المسابقة من المواطنين والمقيمين في المملكة.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل أن موقع المسابقة شهد أكثر من ٢٠٠٠ زيارة خلال ثلاثة أيام، وذلك من عشر دول وهي السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب والجزائر والكويت وأمريكا واليمن وتركيا.

وأكد عقيل أن جميع أعمال المتسابقين تخضع للتحكيم من خبراء ومتخصصين في فن الخط العربي، حيث تتكون لجنة التحكيم من خالد سعيد القحطاني، رئيسا للجنة والذي يعد مديرا لمركز ابن البواب للخط العربي وعضوًا مؤسسًا لمعظم الجمعيات والمراكز الخطية بالمملكة، وأعضاء اللجنة وهم ناصر الميمون، الذي يعد ممثلا للمملكة في فن الخط العربي دوليا كما حاز على أكثر من 30 جائزة في ذات المجال، والعضو جمال الكباسي الذي يعد أحد رواد هذا الفن والمحدثين للخط الكوفي، والعضو عائض آل عبيد الذي يعد أحد أعضاء الجمعية السعودية للخط وباحثا أكاديميا في الخط العربي ومؤسس مركز ابن البواب، وتتكون اللجنة كذلك من إبراهيم العرافي وهو خطاط الحرم المكي الشريف وحائز على عدة جوائز في هذا المجال، بالإضافة إلى العضو سراج العمري، الممثل الدولي للمملكة والحائز على عدة جوائز مختلفة محليا وعالميا.

ويمكن الراغبين في المشاركة في المسابقة الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لها https://calligraphy.kku.edu.sa/ والاطلاع على جميع ما يتعلق بالمسابقة وآلية المشاركة فيها.

روابط ذات صلة

المياه الوطنية والتحلية ترفعان حصة عسير من المياه المحلاة لأكثر من 310 ألف م3 يوميًا ‪الأربعاء المقبل

المياه الوطنية والتحلية ترفعان حصة عسير من المياه المحلاة لأكثر من 310 ألف م3 يوميًا ‪الأربعاء المقبل
المياه الوطنية والتحلية ترفعان حصة عسير من المياه المحلاة لأكثر من 310 ألف م3 يوميًا ‪الأربعاء المقبل

المياه الوطنية والتحلية ترفعان حصة عسير من المياه المحلاة لأكثر من 310 ألف م3 يوميًا ‪الأربعاء المقبل
“الموكلي” يتفقد ميدانياً الخطة التشغيلية لإمدادات المياه وإدارة الطلب عليها بمنطقة الباحة في ظل توقع زيادة السياح

“الموكلي” يتفقد ميدانياً الخطة التشغيلية لإمدادات المياه وإدارة الطلب عليها بمنطقة الباحة في ظل توقع زيادة السياح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*