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أكثر من 25 ألف مستفيد ومستفيدة من برامج مشروع “مبادرون” بجامعة الملك خالد خلال شهر شوال

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أكثر من 25 ألف مستفيد ومستفيدة من برامج مشروع “مبادرون” بجامعة الملك خالد خلال شهر شوال

أكثر من 25 ألف مستفيد ومستفيدة من برامج مشروع “مبادرون” بجامعة الملك خالد خلال شهر شوال
http://almnatiq.net/?p=877896
المناطق - عسير

تواصل جامعة الملك خالد تقديم برامج مشروع “مبادرون” الذي انطلق في بداية شهر رمضان المبارك ويستمر حتى نهاية إجازة الصيف، مشتملا على العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف منسوبي ومنسوبات الجامعة وأبناءهم وبناتهم وطلاب وطالبات الجامعة وأفراد المجتمع من الجنسين.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن الجامعة تسعى من خلال المشروع إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وأبنائهم وبناتهم ومختلف أفراد المجتمع من الرجال والنساء والعمل على رفع المستوى المعرفي والمهني لهم.

وأضاف السلمي أن برامج المشروع تُقدم عن بعد من خلال أساتذة وخبراء ومدربين مؤهلين من داخل الجامعة وخارجها، شاكرًا كل من ساهم في تقديم وتنفيذ برامج المشروع والقائمين عليها.

كما أوضح مستشار معالي رئيس الجامعة المشرف على المشروع الدكتور ناصر منصور طيران أن المشروع خلال شهر شوال قدم 23 برنامجًا ما بين مسابقة ودورة تدريبية وندوة ولقاء تم تنفيذها في 184 ساعة، واستفاد منها 25099 مستفيدًا ومستفيدة.

وحول البرامج المنفذة أوضح طيران أنها تمت بمشاركة نخبة من المتخصصين من داخل الجامعة وخارجها وشملت مختلف المجالات والمهارات والفئات العمرية للجنسين.

يذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج مشروع “مبادرون” منذ انطلاقه في بداية شهر رمضان المبارك تجاوز 52 ألفًا، بواقع 27236 مستفيدًا ومستفيدة من برامج شهر رمضان، و25099 خلال شهر شوال.

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