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بدء المفاضلة بين 3780 متقدمًا ومتقدمة لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد في قبول المرحلة الثانية

بدء المفاضلة بين 3780 متقدمًا ومتقدمة لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد في قبول المرحلة الثانية
http://almnatiq.net/?p=877902
المناطق - عسير

شرعت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع كليات الجامعة في إجراءات المفاضلة بين 3780 متقدمًا ومتقدمةً لبرامج الدراسات العليا بالجامعة – قبول المرحلة الثانية.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن العمادة أنهت مساء يوم الثلاثاء الماضي استقبال طلبات القبول في عدد من برامج الدراسات العليا المدفوعة الرسوم، وغيرها، للمراحل الثلاث (الدبلوم العالي – والماجستير – والدكتوراه) للعام الجامعي القادم 1442هـ.

وأضاف آل فائع أن المرحلة القادمة للقبول ستكون مسندةً إلى الكليات والأقسام العلمية؛ للقيام بتدقيق البيانات، والتأكد من مطابقة الشروط، وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية في البرامج التي تشترطها، وصولا إلى المفاضلة النهائية التي ستُجرى إلكترونيًّا حسب المعايير المعتمدة.

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