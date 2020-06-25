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لأول مرة.. العراق يتجاوز حاجز الـ100 وفاة على أساس يومي

لأول مرة.. العراق يتجاوز حاجز الـ100 وفاة على أساس يومي
http://almnatiq.net/?p=877907
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 2437 إصابة و107 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

لأول مرة.. العراق يتجاوز حاجز الـ100 وفاة على أساس يوميالعراق: ارتفاع حاد في عدد الإصابات والوفيات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها العراق هذا الرقم الكبير في الإصابات والوفيات.

وفحصت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية 11370 نموذجا في كافة المختبرات المختصة، ليكون المجموع الكلي للنماذج التي تم فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق 488803، وسجلت مختبرات الوزارة أيضا، 1237 حالة شفاء خلال ذات المدة.

وبلغ إجمالي الوفيات في العراق 1437، بينما الإصابات فوصلت إلى 39139، كما بلغ مجموع حالات الشفاء 18051.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأربعاء، تسجيل 2200 إصابة بكورونا 79 حالة وفاة.

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