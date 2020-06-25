عامل بسيط يجد “كنزا” ويصبح مليونيرا “في لحظة”

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http://almnatiq.net/?p=877910

أصبح عامل بسيط من تنزانيا من أصحاب الملايين، بعد أن عثر على كنز نادر جدا سيعينه على تربيه أبناء الـ30.

وحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن عامل المناجم سانينيو لايزر عثر على حجرين كريمين من نوع “تنزانيت” النادر، ذي اللونين الأزرق والبنفسجي الداكنين.

و”تنزانيت” حجر كريم موجود فقط في شمال تنزانيا الواقعة شرق القارة الإفريقية.

ليس هذا فحسب، بل إن الحجرين اللذين عثر عليهم لايزر هما الأكبر من نوعيهما حتى الآن، إذ يبلغ وزنهما 15 كيلوغراما، وتقدر قيمتهما بنحو 3.3 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن العامل عثر على الحجرين في أحد المناجم المحاطة بجدار عال لمنع التهريب منه، شمالي تنزانيا.

والعام الماضي، أنشأت تنزانيا مراكز تجارية في جميع أنحاء البلاد للسماح لعمال المناجم الأحرار غير التابعين لأي شركة، ببيع الأحجار الكريمة والذهب للحكومة.

وتم تصوير لايزر على شاشة التلفزيون التنزاني وهو يحصل على شيك بقيمة 7.74 مليار شلن (نحو 3.3 مليون دولار)، بعد أن اشترى بنك تنزانيا الحجرين الكريمين، وتلقى اتصالا هاتفيا على الهواء مباشرة من الرئيس جون ماغوفولي لتهنئته.

وصرح العامل البسيط لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قائلا إنه “سينظم حفلا كبيرا بمناسبة حلم الملايين الذي تحقق”.

وعما سيعمله بالأموال التي هبطت عليه فجأة، قال لايزر إنه يريد بناء مركز تسوق.

ولم ينس أن يساعد مجتمعه إذ أعلن نيته بناء مدرسة قرب منزله، مضيفا: “أنا لست متعلما. هناك الكثير من الفقراء لا يستطيعون تحمل تكاليف تعليم أبنائهم”.

وذكرت متحدث باسم وزارة المناجم أن وزن القطعة الأولى من الحجارة الكريمة يبلغ 9.2 كيلوغرام فيما يبلغ وزن الثانية 5.1 كيلوغرام.

وأضاف المتحدث في حفل نظم بمناسبة الاكتشاف الكبير، أن “ما عثر لايزر عليه أكبر حجارة كريمة يجري اكتشافها منذ بداية أنشطة التعدين في المنطقة”.

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