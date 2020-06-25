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أمانة تبوك تشرف على ذبح أكثر من 90 ألف رأس من الأنعام خلال فترة جائحة كورونا

أمانة تبوك تشرف على ذبح أكثر من 90 ألف رأس من الأنعام خلال فترة جائحة كورونا

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أمانة تبوك تشرف على ذبح أكثر من 90 ألف رأس من الأنعام خلال فترة جائحة كورونا

أمانة تبوك تشرف على ذبح أكثر من 90 ألف رأس من الأنعام خلال فترة جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=877921
المناطق- تبوك:

أشرفت أمانة منطقة تبوك من خلال مراقبة المسالخ الرئيسة ونقاط الذبح التي تم السماح العمل بها خلال الفترة الماضية من عمر جائحة كورونا على ذبح 95.577 رأسا من الأنعام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية .
وأشارت أمانة تبوك إلى أنه تم من خلال هذه الفترة التي تجاوزت التسعين يوماً الإشراف الطبي البيطري والرقابي للتأكد من سلامة المذبوحات التي تنوعت ما بين الإبل والأغنام والبقر موضحةً أنها قامت بتنفيذ جميع التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وعملت على استبعاد الأنعام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالكشف البيطري قبل الذبح وأيضاً بعد الذبح مع رفع الحماية الصحية إلى جانب تكثيف الرقابة واستمرار تنفيذ حملات موسعة لتعقيم المسالخ بالمنطقة وتطهير وغسيل النوافذ وجدران وأرضيات صالات الذبح بها وصالات الانتظار للزبائن وخارج مبنى المسلخ مع التأكيد من وجود المعقمات في صالات الانتظار ومناطق الذبح وغرف تبديل الملابس للعمال وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .
من جهة أخرى تواصل أمانة تبوك والبلديات التابعة لها في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة تكثيف جولاتها الرقابية والميدانية بمعدل 250 جولة يومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها الجهات الصحية بعودة الأنشطة التجارية والفعاليات، للحد من التجمعات البشرية ومنع انتشار الفيروس وكذلك تكثيف أعمال التعقيم والتنظيف للحاويات والمرافق العامة والطرق الرئيسة إلى جانب أعمال الإصحاح البيئي يومياً للتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية للأمانة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين .
ودعت أمانة تبوك الجميع إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة الجميع والبعد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين مؤكدةً بالوقت ذاته على استمرار أعمال الجولات الرقابية والمتابعة اليومية لجميع المحلات التجارية ومواصلة أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل في كافة أنجاء المنطقة .

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