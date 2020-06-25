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افتتاح العيادة الافتراضية بمستشفى الملك فهد التخصصي بمنطقة تبوك

افتتاح العيادة الافتراضية بمستشفى الملك فهد التخصصي بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=877934
المناطق- تبوك :

افتتح مستشفى الملك فهد التخصصي بمنطقة تبوك ممثلا بالعيادات الخارجية ومركز السكر والغدد الصماء ومركز الأسنان التخصصي العيادة الافتراضية التي تتيح تواصل الطبيب المعالج مع المريض وتقديم الخدمات الطبية من خلال أحدث التقنيات باستخدام تطبيق آمن يضمن خصوصية المريض دون الحاجة للحضور للمستشفى.
وتبدأ المبادرة باستقبال المريض رسالة نصية قبل الموعد تتضمن تاريخ الموعد ووقته واسم الطبيب ورابط إلكتروني يمكّن المريض من التواصل عبر الفيديو مع طبيبه المعالج.
كما يستطيع الطبيب توجيه النصائح الطبية والإرشادات العلاجية لمرضاه ومن ثم يقوم بإدخال الأدوية والتحاليل والأشعة إضافة لموعد المتابعة المستقبلي وكل ذلك يتم إلكترونيًا من خلال نظام الملف الإلكتروني ويشعر المريض بكل ذلك عن طريق الرسائل النصية.
وأبدى عدد من المستفدين من الخدمة ارتياحهم وشكرهم لمثل هذه الخدمات المتميزة التي تأتي في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

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