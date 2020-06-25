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إزالة تعديات بمحافظة أملج

إزالة تعديات بمحافظة أملج
http://almnatiq.net/?p=877944
المناطق - أملج - فايز السميري:

أزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمركز الشبحة اليوم في كل من مركزي الشبحة والرويضات التابعّين لمحافظة املج عدد من الاحداثات والتعديات في عدد من المواقع.

وتمت إزالة الاحداث المتمثلة في مباني واحواش بحضور اعضاء اللجنة والجهات المساندة وسلمت الاراضي لبلدية الشبحه للمحافظه عليها ولتطبيق الاجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونوهت لجنة مراقبة الاراضي الحكوميه وازالة التعديات في بيان سابق لها ان من يبادر بازالة ما احدثه من تلقاء نفسه سيتم تخفيف’ العقوبات الى الحد الادنى الذي يسمح به النظام ، حاثة الجميع على التعاون معها والابلاغ عن اي تعدي على الاراضي العامة او احداث بدون مسوغ نظامي، والتي بدورها تعيق التنميه والتخطيط ، مؤكدة بانها ساعية في تفقد الاراضي بشكل دوري لضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم.

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